Sachsenheim Sanierungen für 2019 gefordert

Sachsenheim / Von Michalea Glemser

Das Jagdhäusle im Wald zwischen Häfnerhaslach und Sternenfels war früher ein beliebter Treffpunkt der örtlichen Vereine. Doch seit ein umgestürzter Baum das Dach und den Eingangsbereich des Gebäudes beschädigt hat, kann es nicht mehr genutzt werden. „Das ist sehr schade, denn die Gefahr ist groß, dass im Laufe der Zeit auch Folgeschäden entstehen“, betont Ortsvorsteher Holger Springer. 5000 bis 8000 Euro würde nach den Berechnungen der Fachleute der Sachsenheimer Stadtverwaltung eine Reparatur kosten. „Wir würden die notwendigen Arbeiten auch gerne mit Eigenleistung unterstützen. Nur können wir keine Materialkosten übernehmen und brauchen dafür die Hilfe der Stadt“, macht Springer deutlich. Daher hofft der Ortsvorsteher von Häfnerhaslach, dass im städtischen Haushalt 2019 die Reparatur des Jagdhäusles berücksichtigt wird.

Straßen sollen saniert werden

Auch am Feuerwehrgerätehaus in der Kirbachtalgemeinde sind kleinere Sanierungsarbeiten zu verrichten. Zudem brauchen die Häfnerhaslacher Feuerwehrleute zum Hochwasserschutz einen gewissen Vorrat an Sandsäcken, um beispielsweise die Häfnerhalle ausreichend schützen zu können, wenn der Kirbach über die Ufer tritt. In der Halle selbst müssen dringend drei Geräteraumtore ausgetauscht werden. „Aus brandschutztechnischen Gründen muss dies unbedingt erfolgen. Der Trägerverein der Häfnerhalle hat die Tore damals schon in diesem Zustand von der Stadt übernommen. Daher sollten die Kosten für den Austausch auch aus den Mitteln des städtischen Haushalts gedeckt werden“, stellt Springer klar. Auch einige Straßensanierungen haben die Häfnerhaslacher Ortschaftsräte angemeldet. So sollen in Teilen der Wengertweg, die Liebfrauenkirchstraße und die Kirlesstraße erneuert werden. Weiterhin soll die Warmwasseraufbereitung im Gebäude des TSV Häfnerhaslach optimiert und Bereiche der Duschen verbessert werden. „In diesem Fall müssen die Vertreter der Stadt noch entscheiden, wer die Kosten tragen muss. Es ist auch angedacht, die Sanitärräume des Vereins im Sommer den Besuchern des Heiligenbergsees zur Verfügung zu stellen“, erläutert Springer. Der Ortsvorsteher von Häfnerhaslach begrüßt es ebenfalls, wenn das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) in seiner Gemeinde fortgeführt wird.

Die Wunschliste der Spielberger Ortschaftsräte für das kommende Etatjahr fällt nicht ganz so umfangreich aus. Doch ein Projekt bewegt die Spielberger schon lange. Das kleine Bahnhöfle an der Straße zwischen Hohenhaslach und Ochsenbach muss dringend saniert werden. „Dieses Projekt ist schon als ‚Spielberg 21‘ zu bezeichnen. Das Bahnhöfle soll verlegt werden. Eventuell sollen auch erst die Pläne für ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus an diesem Standort abgewartet werden“, unterstreicht der Spielberger Ortsvorsteher Volker Pertler, der dennoch darauf setzt, dass sich 2019 vielleicht Konkretes beim Bahnhöfle tut. Am Spielberger Friedhof soll außerdem die in die Jahre gekommene Zaunanlage mit einem Tor erneuert und die Toilettenanlage frostsicher gemacht werden. Die Nordseite der Aussegnungshalle wiederum soll mit zwei Glasscheiben etwas geschlossen werden. „Wir warnen auch davor, dass der Hochwasserschutz in Vergessenheit gerät. 2015 gab es bei einem Starkregen­ereignis sehr große Wassermassen, die von den Weinbergen herabflossen. Mit einer sogenannten ‚Beipasslösung‘, einem zusätzlichen Rohr zur Aufnahme großer Wassermengen, könnte Abhilfe geschaffen werden“, macht Pertler deutlich. Er wünscht sich mit den Ortschaftsräten zudem eine schöne Gestaltung der Freifläche am Fontanisbrunnen mit einer besseren Aufenthaltsqualität.

Putz bröckelt ab

Drei große Sanierungsvorhaben stehen in Ochsenbach an. „Die Verwaltungsstelle muss von Grund auf erneuert werden. Der Putz bröckelt, die Riegelwände sind lose. Dieses Projekt wird seit Jahren immer wieder verschoben“, erläutert Ortsvorsteher Reiner Weiß. Bereits viel in ehrenamtlicher Arbeit wurde an der historischen Pfarrscheuer geleistet, aber um auch an diesem Gebäude, vor allem an den Wänden und der Fassade, weitere Verbesserungen vornehmen zu können, ist eine finanzielle Unterstützung aus dem städtischen Etat nötig. Fließen die nötigen Zuschüsse aus dem ELR-Programm soll das Backhaus ebenfalls instandgesetzt werden. „Ein großes Anliegen der Ochsenbacher Bürger ist zudem ein Urnenbaum auf dem örtlichen Friedhof. Diese Möglichkeit der Bestattung gibt es bisher auf dem Ochsenbacher Friedhof noch nicht“, stellt Weiß fest. Neben der Instandhaltung der Feldwege und dem Ersatz von abgebauten Spielgeräten auf den Spielplätzen soll in der Nähe der Sonnenberghalle auch ein neuer Bolzplatz entstehen. „Wir sind der einzige Stadtteil in Sachsenheim, der keinen eigenen Bolzplatz hat“, betont er.