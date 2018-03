Verdi-Streik Sachsenheim steht still

Fünf Kindergärten, wie hier das Kinderhaus Mobile in Großsachsenheim blieben am Mittwoch komplett geschlossen. © Foto: Martin Kalb

Von Mathias Schmid

Es sei wichtig, dass auch im Kleinen und nicht nur gebündelt in den großen Städten demonstriert werde, freute sich Cuno Brune-Hägele, Geschäftsführer von Verdi im Bezirk Stuttgart über das Interesse an der Demonstration in Großsachsenheim. Nach Polizeiangaben waren am Mittwochvormittag 110 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst in den Äußeren Schloßhof gekommen. Gerhard Neuberger, Personalratsvorsitzender der Stadt Sachsenheim, hatte sogar mehr als 120 gezählt.

Aufgerufen zum Streik waren alle Beschäftigten der Stadt Sachsenheim – und sie kamen zahlreich: Erzieherinnen aus des städtischen Kindergärten – alle fünf blieben geschlossen , Mitarbeiter von Bauhof, Wasserwerk, Verwaltung und Technik sowie Reinigungskräfte. Sie alle wollten „unseren Forderungen nach mehr Gehalt Ausdruck zu verleihen“.

Die Gewerkschaft Verdi fordert im Tarifstreit im öffentlichen Dienst unter anderem sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Gleichzeitig sollen Azubis und Praktikanten 100 Euro mehr pro Monat bekommen (die BZ berichtete).

Der Tenor war klar: Die Arbeit der Beschäftigten auf den Rathäusern und drum herum sowie in den Kitas habe es verdient, angemessen bezahlt zu werden. Verdi führt an: Viele Beschäftigte könnten es sich (bald) nicht mehr leisten, am Ort des Arbeitsplatzes zu wohnen. „Wir müssen uns nicht verstecken – nicht mit unserer Arbeit und nicht mit unseren Forderungen“, rief Gerhard Neuberger ins Mikrofon.

Nach zwei Verhandlungsrunden ohne großen Fortschritt ist bei den Streikenden Frustration zu spüren. „Der Arbeitgeber bietet uns Null. Das ist eine Sauerei, das ist Hinhaltetaktik“, skandierte Bruhn-Hägele. In Richtung des Verhandlungspartners, der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) drohte er: „Das werden wir nicht mehr länger dulden. Wir wollen endlich ein Angebot.“ In seinen Augen sind es nämlich diejenigen, die an diesem Tag vor ihm standen, die das Stadtleben am Laufen halten. „Ob der Bürgermeister auf seinem Sessel sitzt oder nicht, interessiert keinen. Zu wem kommen denn die Leute, wenn sie ein Formular brauchen, wenn ihre Kinder betreut werden müssen?“. Und weiter: „Ihr seid diejenigen, die auch den Ärger abbekommen und das Tag für Tag aushalten müsst.“

Der Verdi-Geschäftsführer Stuttgart machte auch noch mal klar: „Wir streiken nicht gegen die Kinder oder gegen unseren Arbeitgeber. Wir streiken für gerechte Löhne.“ Dabei dürften sich die Angestellten nicht stets von ihrem sozialen Verantwortungsbewusstsein leiten lassen. „Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten ständig erpressbar sind und für das bezahlen, was die Politik macht.“

Verdi fährt bei diesen Warnstreiks auch eine dezentrale Taktik. „Das sorgt auch für eine größere Unberechenbarkeit für die Arbeitgeber“, meint Ariane Raad, Verdi-Gewerkschaftssekretärin im Bezirk Stuttgart.

Unterstützung bekamen die Streikenden auch von der IG-Metall. Die Gewerkschaft hat jüngst ein Plus von 4,3 Prozent, ein tarifliches Zusatzgeld und mehr selbstbestimmte Zeit durchgeboxt. Andreas Ivenz, Ortsvorstandsmitglied der IG Metall Ludwigsburg und Betriebsratsvorsitzender bei „Kienle & Spiess“, machte den mehr als 100 Menschen Mut: „Ihr habt es verdient.“ Der Dienst am Menschen sollte viel mehr aufgewertet werden.“ Geschenkt bekäme man allerdings nichts. „Ihr müsst noch mehr werden. Nur mit noch mehr Druck kriegt man etwas hin.“