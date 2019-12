Ganze 143 Geschenke in allen Farben, Formen und Größen lagen für die Bewohner bereit. „Ich bin ja ganz überwältigt wie kreativ und individuell die Geschenke alle verpackt sind“, meinte Cora Wolpert, stellvertretende Leiterin der Bietigheimer Wohnstätte. Diese liebevollen Verpackungen haben sich die Schenker zuzuschreiben: Eltern von Grundschülern der Sachsenheimer Gemeinschaftsschule erfüllten Bewohnern der Wohnstätten der Lebenshilfe Ludwigsburg einen Weihnachtswunsch.

Zu wenig Wunschzettel

Erstmals hatte der Elternbeirat der Gemeinschaftsschule Großsachsenheim zur Aktion aufgerufen. „Mit einem Elternbrief konnten sich die Eltern anmelden“, erklärte Elternbeirätin Saskia Kruspel, „und Ende November haben wir dann die Wunschzettel an all diejenigen verteilt, die mitmachen wollten.“ Die Bewohner der Lebenshilfe-Wohnstätten füllten ihren Wunschzettel mit Namen und Wunsch, im Rahmen von 15 Euro, aus. So konnten die Geschenke dann auch zugeteilt werden. „Am Anfang haben wir uns ein wenig Sorgen gemacht, dass wir nicht alle 100 Wunschzettel verteilt bekommen. Aber dann haben sich so viele zurückgemeldet, dass wir noch 43 weitere Wunschzettel von der Freizeiteinrichtung der Lebenshilfe verteilt haben“, sagte Saskia Kruspel, die bei der Lebenshilfe arbeitet.

Bei der Geschenkübergabe am Montagabend konnten die beiden Initiatorinnen Kruspel und Christiane Lorenz dann in strahlende Gesichter blicken. Eckard Aichert, Bewohner der Lebenshilfe, freute sich über sein Geschenk: „Ich habe Duschgel und ein Deo in einem Duschbeutel bekommen, genau das was ich mir gewünscht hatte.“ Andere Bewohner packten Bilderrahmen, Bücher oder Stickperlen aus. Ein Großteil der Geschenke blieb aber verpackt, da nicht alle anwesend waren. „Da jetzt aber die sechs schon ihre Geschenke haben, wird das im Haus schnell die Runde machen. Dann wollen alle ihre Sachen“, vermutete Cora Wolpert.

Stephan Kurzenberger, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ludwigsburg, bedankte sich bei allen Familien der Sachsenheimer Grundschule, die sich für den guten Zweck eingesetzt haben: „Solche Initiativen sind für uns immer ein schmaler Grat. Wir wollen nämlich nicht in eine Mitleids- oder Bedürftigkeitsschiene hineinrutschen. Aber vor allem mit den Bürgern hier in Bietigheim und Umgebung ist das alles kein Problem. Sie sind sehr aufgeschlossen und engagieren sich auch außerhalb von Weihnachten im Alltag.“

Wiederholung nächstes Jahr

Saskia Kruspel und Christiane Lorenz freuten sich den Bewohnern der Lebenshilfe ein Lächeln ins Gesicht gezaubert zu haben. „Wir wollten diese Möglichkeit nutzen, Menschen, die es sich sonst vielleicht einfach nicht so leisten können, einen Wunsch zu erfüllen.“ Dies ist den beiden Elternbeirätinnen mit der Unterstützung der Sachsenheimer Familien gelungen. Laut Saskia Kruspel stehe einer Wiederholung im nächsten Jahr nichts im Wege.