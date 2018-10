Sachsenheim Recherche dauert fast vier Jahre

Zur Person

Axel Dornemann wurde in Osterode am Harz geboren. Sein Abitur legte er in Karlsruhe ab und lernte aus eigenem Antrieb als zweite Fremdsprache – für damalige Verhältnisse recht ungewöhnlich – Russisch. Nach der Bundeswehr studierte er in Heidelberg Slawistik sowie Germanistik und promovierte zum Thema Bürokratie in der Literatur über Leo Tolstoi und Franz Kafka. Bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr war Dornemann drei Jahrzehnte als Leiter des Anton Hiersemann Verlags in Stuttgart tätig. Der 67-Jährige lebt mit seiner Frau in Sachsenheim. sab