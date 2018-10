Sersheim Rat bringt zwei neue Baugebiete auf den Weg

Sersheim / Michaela Glemser

Die Warteliste der Interessenten, die auf Baugrundstücke in Sersheim hoffen, ist lang. Einige von ihnen dürfen jedoch jetzt auf die Erfüllung ihres lang gehegten Bauwunsches setzen. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Sersheimer Gemeinderäte beispielsweise die Satzung für den Bebauungsplan „Auf dem Kies/Blumenweg“ beschlossen. Das Plangebiet ist rund 5320 Quadratmeter groß.

Gärten werden Wohnflächen

Die bisher zumeist als Gartenflächen genutzten Areale werden als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Zudem gibt es im Plangebiet den bestehenden Kindergarten „Auf dem Kies“ in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde. Die Vorgaben des Bebauungsplans ermöglichen im Bereich des Kindergartens Geschosswohnungsbau, während im übrigen Plangebiet Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen sind.

„Die Nutzung besagten Grundstücks durch den Kindergarten ist aber sicher gestellt. Was danach kommt, damit werden sich die kommenden Generationen beschäftigen. Die Bauherren, welche dort in der Umgebung bauen, sollen nur jetzt schon wissen, dass es eine Nachnutzung an den Kindergarten gibt“, betonte Bürgermeister Jürgen Scholz. Er verwies in diesem Zusammenhang nochmals darauf, dass das komplette Grundstück des Kindergartens erst dann bebaut werde, wenn dieser nicht mehr notwendig sei.

Zudem wurde die maximale Gebäudehöhe möglicher Neubauten in diesem Bereich auf neun Meter festgelegt. Die Haupterschließung des Gebiets erfolgt über die Straße „Auf dem Kies“. Der Weg, der von dieser Straße wegführt, muss weiter ausgebaut werden, um die Zufahrten zu den einzelnen Grundstücken zu ermöglichen. An dieser Stichstraße sollen zusätzliche öffentliche Parkplätze entstehen.

Doch nicht nur in diesem Bereich werden in den kommenden Monaten Baugrundstücke entstehen, sondern auch im Baugebiet „Schöllbrunnen“, für das die Gemeinderäte die Tief- sowie Straßenbauarbeiten vergeben haben. Im November sollen die Arbeiten bereits beginnen.

Im Februar und März des kommenden Jahres wollen die Gemeinderäte über die Vergabe der einzelnen Grundstücke an die Bauherren entscheiden, die nach einem bereits festgelegten Kriterienkatalog mit einem genauen Punktesystem ausgewählt werden. So gibt es zum Beispiel zehn Punkte für einen verheirateten oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Bewerber, acht Punkte für eine Familie mit einem Kind, zehn für das zweite und jeweils für jedes weitere Kind.

Das Baugebiet „Schöllbrunnen“ ist rund 9300 Quadratmeter groß und bietet Platz für 15 bis 16 Baugrundstücke. Es liegt am südöstlichen Ortsrand an der Unterriexinger Straße. Auch hier sind Einfamilien- und Doppelhäuser angedacht.