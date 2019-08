Die Anlage beim Oberriexinger Sportplatz kann noch in den Sommerferien benutzt werden. Mit der Pumptrack, in der es mit dem Fahrrad auf einem Rundkurs durch Wellen und Steilkurven geht, ist der Funpark allerdings noch nicht fertig. Der Gemeinderat vergab noch die Garten- und Landschaftsbauarbeiten für den sich anschließenden Kinderspielplatz. Den Auftrag bekam die Firma Sievers aus Freiberg mit einer Angebotssumme von 83 400 Euro. Der Spielplatzbereich soll Ende August/Anfang September gebaut werden und voraussichtlich bis Oktober fertiggestellt sein. Für die Spielgeräte wurde die Firma Starkholz aus Eberdingen beauftragt. Insgesamt kostet das Gesamtprojekt Funpark mindestens 275 000 Euro, geplant waren 54 000 Euro weniger. Vom Verband Region Stuttgart gibt es 50 000 Euro, an Spenden wurden bisher 35 000 Euro über das Crowfunding-Projekt außerplanmäßig generiert.

Ende Juni endeten die Bauarbeiten für den Pumptrack. Jetzt muss noch bis zur Eröffnung der Rasen anwachsen. Vom Gemeinderat beschlossen wurde aber schon eine Benutzungsordnung für die Anlage. Der Pumptrack ist von November bis März täglich von 9 bis 17 Uhr befahrbar, in den Monaten April bis Oktober von 9 bis 21.30 Uhr. Das Befahren ist nur mit Helm erlaubt. Die Verwendung von Handschuhen, Ellenbogen- und Knieschützern, Protektoren wird empfohlen. Der Pumptrack darf mit dem Fahrrad, Inlineskater, Tretroller, Skateboard sowie weiteren tauglichen Rollsportgeräten befahren werden. Das Befahren ist bei starkem Regen und Nässe, Schnee und gefrorenem Boden verboten. Es ist auch verboten, den Pumptrack mit motorbetriebenen oder elektrisch betriebenen Fahrzeugen zu befahren.