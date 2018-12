Gemeinderat Pumptrack-Anlage: Zaun für 18 000 Euro

Oberriexingen / Yasina Hipp

„Ich möchte dieses Jahr nun sehr gerne mit einem finalen Baubeschluss beenden“, so Bürgermeister Frank Wittendorfer in der Oberriexinger Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Nachdem nun seit Frühling das Projekt Funpark mit Pumptrack angegangen wurde, ist einiges passiert.

Noch wenige Schritte nötig

Die Grundsatzbeschlüsse wurden gefasst, die Verwaltung erarbeitete gemeinsam mit dem Büro KMB und Konrad Willar die Vorplanung, es fand eine Anhörung des TSV Oberriexingen und des Kleintierzüchtervereins, als zukünftige direkte Nachbarn, statt und die Bürger waren im November zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. „Jetzt sind bis zur Umsetzung nur noch wenige Schritte nötig“, so Wittendorfer, „einige Punkte klären wir jetzt, sodass dann die Ausschreibungen vorgenommen werden können.“

Somit einigte der Gemeinderat sich darauf, dass es statt eines zweiten Bodentrampolins eine Drehscheibe zum Spielen geben wird. Es wird jeweils eine Holzliegebank, im Spielplatzgelände und auch im Pumptrack-Gelände, aufgebaut. Der gesamte Fallbereich wird mit Fallschutz-Holzhackschnitzel ausgelegt. An dieser Stelle kam die Frage von Gemeinderat Roger Hess auf, ob Holzhackschnitzel besser als Sand seien. Wittendorfer: „Die Holzhackschnitzel sind extra für Spielplätze angefertigt und haben sich auf vielen Plätzen bereits etabliert. Sie kosten circa gleich viel wie Sand, aber der Instandhaltungsaufwand ist geringer.“

Zaun hat Vorteile

Die Graswege um das Gelände werden mit Schotterrasen ausgebildet und es wird ein Hydrant für die Wasserversorgung zum Gießen oder Bewässern der Anlage errichtet. Ein Stromverteilerschrank ist ebenfalls eingeplant. Zum Thema „Umzäunung der Pumptrack“ gab es in der Gemeinderatssitzung noch einige Diskussionen. Gemeinderat Erich Bannert meinte: „Mir ist einfach der Mehrwert eines solchen, teuren Zaunes nicht klar.“ Frank Wittendorfer erklärte: „Ein Zaun wäre gut, weil man die Anlage dann Abschließen könnte, wenn es zu glatt ist, wenn man sie pflegen muss und auch zur Kontrolle über das Geschehen dort.“ In der derzeitigen Planung ist ein Zaun mit rund 18 000 Euro eingeplant. Über die Art und Gestaltung des Zaunes könne noch beraten werden, aber auch versicherungstechnisch habe ein Zaun viele Vorteile, so Wittendorfer weiter.

Die Verwaltung nimmt die Anregungen, vor allem in Sachen Umzäunung, aus dem Gemeinderat mit und bespricht diese noch einmal mit Uwe Müller vom Büro KMB. Bis zum Bau und der geplanten Eröffnung im Sommer 2019 muss zusätzlich geklärt werden, ob Spenden und Eigenleistungen zur Finanzierung beitragen werden, die Baugenehmigung muss abgewartet werden und schlussendlich muss eine beschränkte Ausschreibung vorgenommen werden.

Bürgermeister Wittendorfer: „Dieses ganze Projekt haben wir über viele Monate mit einer vorbildlichen Transparenz durchgeführt. Ich freue mich nun auf die nächsten Schritte.“