Sachsenheim Protest gegen Englisch-Abi: Alles halb so wild?

Von Mathias Schmid

Anke Söller ist mittendrin in der Korrektur des diesjährigen Englisch-Abis. Die 38-Jährige hat einen Abi-Kurs am Lichtenstern-Gymnasium betreut und kann die Aufregung um die Prüfung vom Freitag nur bedingt verstehen. Am Wochenende wurde im Land eine Online-Petition gestartet, weil Schüler die Prüfung für zu schwer empfunden hatten (die BZ berichtete). Am Montagmittag hatten rund 30 000 Schüler unterschrieben.

Viel zu schwierig sei das gewesen: Im Roman „Call It Sleep“ von Henry Roth von 1934 sei veraltetes Vokabular verwendet worden. Und die Personenkonstellation sei zu komplex. Anke Söllers Schüler hätten sich allerdings nicht beschwert. „Ich habe im Anschluss nur kurz mit den Schülern gesprochen. Die waren nicht sehr aufgebracht“, berichtet sie. Auch die bisherigen Korrektur-Ergebnisse bestätigten die Vorwürfe nicht. „Ich erwarte bisher keine Katastrophe“, sagt sie. Bis jetzt gebe es keinen großen Unterschied zu den Schülerleistungen der vergangenen Jahre.

„Fast poetischer“ Auszug

Etwas schwerer hätten sich die Schüler mit dem Romanausschnitt, zu dem Verständnis- und Multiple-Choice-Fragen sowie eine Analyse zu bewältigen waren, aber schon getan. Vor allem die Analyse machte wohl vielen zu schaffen. „Der Auszug war recht poetisch“, gibt Anke Söller zu. In den vergangenen Jahren habe stets ein Sachtext, beispielsweise ein Zeitungsartikel, analysiert werden müssen. „Man hat vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet, aber es ist etwas, das ein Abiturient können muss“, meint Anke Söller. Man dürfe nicht vergessen, dass die Schüler im Englisch-Unterricht auch einen Roman lesen müssten. Das Analysieren von Romanen würden die Schüler zudem aus dem Deutschunterricht kennen. Das mache in Englisch keinen großen Unterschied. „Aber es ist nichts, was sie überhaupt nicht kennen.“

Söller bezeichnet die Prüfung als „anspruchsvoll, aber machbar“. Zudem seien im Gegenzug die Verständnisfragen nicht besonders schwierig gewesen. Zudem fielen die Sprachpunkte beim Englisch-Abi mehr ins Gewicht. Und es gebe ja auch noch die mündliche Pflichtprüfung in den Fremdsprachen, die ein Drittel der Gesamtnote ausmache. Ob sie es für sinnvoll hält, die Benotungsschlüssel anzupassen, wie in der Petition gefordert, könne sie erst nach der Korrektur sagen.

Info Die Petition sowie die entsprechende Passage gibt es online.

