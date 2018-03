Auszeichnung Preiswürdige Modernisierungen

Markgröningen / Michaela Glemser

Seit 1998 würdigen die Vertreter der Markgröninger Stadtverwaltung sowie die Mitglieder des Arbeitskreises für Geschichtsforschung und Denkmalpflege besondere Erneuerungsmaßnahmen in der Stadt. Auch in diesem Jahr durften sich wieder zwei Bauherren über den mit insgesamt 1000 Euro dotierten Sanierungspreis freuen. „Beide Maßnahmen haben zur Belebung der Innenstadt in Markgröningen beigetragen. Einerseits wurde neuer Wohnraum geschaffen, andererseits ist es gelungen, das Notariat in der Stadt zu erhalten“, lobte der Erste Vorsitzende des Arbeitskreises für Geschichtsforschung und Denkmalpflege, Dr. Walter Ebner.

Auch Stadtbaumeister Klaus Schütze machte deutlich, dass es sich bei den prämierten Sanierungsobjekten nicht um Kulturdenkmäler, sondern um altstadttypische Häuser in Markgröningen handle. So hat Dr. Christian Derpa im Gaißergässle 2 aus einem zweigeschossigen, verputzten Fachwerkhaus, in dem früher im Erdgeschoss ein Handarbeitsladen angesiedelt war, ein schmuckes Wohnhaus mit heller Fassade und roten Fensterläden entwickelt. Das Gebäude aus dem 18. oder 19. Jahrhundert stand längere Zeit leer. „Das Haus wurde vollständig modernisiert und vor allem vorbildlich energetisch saniert“, sagt Schütze.

Hohe Wohnqualität

„Die Räume des heutigen Einfamilienhauses zeichnen sich durch ihre besonderen Raumhöhen und ihre hohe Wohnqualität aus“, stellte der Stadtbaumeister fest. Trotz der hohen energetischen Anforderungen sei es gelungen, das historische Erscheinungsbild zu erhalten.

An das lokale Nahwärmenetz angeschlossen ist das zweite Gebäude, dessen Renovierung in diesem Jahr mit dem Markgröninger Sanierungspreis bedacht wurde. Das genaue Baujahr des Gebäudes in der Schloßgasse 5 ist unbekannt, allerdings wurde es 1921 schon einmal umfangreich umgebaut. Die jüngste Erneuerungsmaßnahme unter der Regie von Bauherr und Notar Thomas Weishaar, machte das Wohngebäude einer öffentlichen Nutzung als Notariat zugänglich, das einen barrierefreien Zugang bietet. In ihrem Inneren kennzeichnen die Büroräumlichkeiten eine helle und freundliche Atmosphäre, wobei die dunklen Balkenkonstruktionen sichtbar blieben. „Beide Maßnahmen waren sehr wichtig für unsere Innenstadt. Sie sollen beispielgebend für andere, künftig folgende Projekte sein“, sagte Ebner.