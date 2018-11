Eichwald Porsches E-Auto-Pläne im Eichwald

Von Yasina Hipp und Mathias Schmid

Bisher ist Porsche im Gewerbepark Eichwald zwar massiv, aber nur mit Lagerflächen vertreten. Das soll sich ändern. Denn der Stuttgarter Autohersteller will eine Produktionsstätte für den Prototypen seines E-Autos Taycan im Gebiet des Zweckverbands bauen – vorausgesetzt er bekommt das Ja der Kommunen Sachsenheim, Bietigheim-Bissingen, Sersheim und Oberriexingen. Letztere hat im Gemeinderat am Dienstag grünes Licht gegeben.

Überbaut werden sollen die verbleibenden neun Hektar, auf die Porsche sich schon vor Jahren eine Option gesichert hat. Die befinden sich im Nordwesten des Gewerbeparks entlang des Eichwalds. Gibt es Zustimmung, soll schon 2019 ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Baubeginn wäre laut Eichwald-Geschäftsführer Steffen Schurr wohl 2020. Zunächst soll die Produktion für den Taycan-Prototyp aus Zuffenhausen in das Entwicklungszentrum, wie es offiziell heißt, verlagert werden. Konkrete Pläne für danach gibt es offiziell noch nicht. Die neuen Hallen sollen abschnittsweise gebaut werden. Praktisch: Die Batterien für das Elektroauto kommen direkt von nebenan von der Firma Dräxlmaier, die im neuen südlichen Teil des Gewerbeparks in die Produktionshallen des Industrieimmobilienunternehmens Segro einziehen wird.

Da die geplante Porsche-Fläche in das Landschaftsschutzgebiet reicht, muss eine Änderung des Flächennutzungsplans vorgenommen werden. Bürgermeister Frank Wittendorfer meinte: „Wir haben so viele Vorteile als Mitglied des Zweckverbands, deswegen sollten wir uns nicht gegen die Erweiterung aussprechen. Das würde sich widersprechen.“ Sein Gemeinderat teilte diese Auffassung.

Allerdings präsentierte die Verwaltung Steffen Schurr einige Themen auf die im Vorfeld eingegangen werden sollte. „Je weiter der Gewerbepark wächst, desto stärker spüren wir auch hier in Oberriexingen die Konsequenzen, was zum Beispiel den Durchgangsverkehr betrifft“, mahnte Wittendorfer. Konkret meinte Gemeinderätin Anja Schäberle: „Unsere Ortsdurchfahrt ist einfach zu eng. Da passen keine zwei LKW aneinander vorbei. Wenn es zu größeren Behinderungen kommt, sollte man sich etwas überlegen.“

Um die höhere Frequentierung abzuschwächen, soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) verbessert werden. Diesen Wunsch haben Wittendorfer und sein Sersheimer Amtskollege Jürgen Scholz bereits mehrfach betont. „Ich bin mir dieser Problematik durchaus bewusst. Und wir haben versucht, etwas zu verbessern. Allerdings sind die Busse meistens leer“, verwies Schurr auf die fehlende Akzeptanz vonseiten der Arbeiter im Eichwald, die lieber mit dem eigenen Auto fahren. Zum neuen Waren- und Dienstleistungszentrum Breuninger soll eine Direktverbindung entstehen. „Vielleicht wird diese dann besser angenommen“, hofft der Geschäftsführer. Bürgermeister Wittendorfer ergänzte: „Die Leute kommen erst mit Bahn und Bus, wenn das Angebot gut und flexibel ist.“

Schutz vor Überschwemmung

Ein weiterer Punkt: In den vergangenen Jahren kam es durch starken Regen zu Überschwemmungen am unteren Teil der „Dürren Enz“. Teile der Oberriexinger Bevölkerung und Landwirtschaft machen dafür die Erschließung des Gewerbeparks verantwortlich. Der Zweckverband widerspricht dem. Gemeinderat Armin Schmid sagte: „Wir müssen hier auf jeden Fall eine ordentliche Lösung finden. Es gibt alte Kanalleitungen vom alten Flugplatzgelände, vielleicht könnte man diese auch zur Entwässerung nutzen, bevor man etwas Neues baut oder es wieder über die Dürre Enz abläuft.“

Zum Schluss sprach die Stadtverwaltung noch die Gestaltung eines Rad- und Wirtschaftswegs, hinter dem neuen Porschegebäude entlang des Waldes, an. Steffen Schurr entgegnete: „Ich denke, dass die Radwege zwischen Sersheim und Sachsenheim schon sehr gut ausgebaut sind und kein neuer benötigt wird. Der Weg zur Straße hin, kann natürlich reaktiviert werden.“

Info Nach der Zustimmung des Oberriexinger Gemeinderats wird das Thema Westerweiterung nun auch in den anderen Kommunen beraten, beispielsweise am Donnerstag in Sachsenheim. In der Vollversammlung am 17. Dezember will der Zweckverband Eichwald den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Westerweiterung fassen.