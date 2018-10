Blaubeuren/Schelklingen Vermisster Mann: Polizei durchsucht Häuser

Blaubeuren/Schelklingen / ben

Im Zusammenhang mit dem Vermissten Ibrahim Ürkündag haben Polizeibeamte Häuser in Blaubeuren und Schelklingen durchsucht.

Wegen des Vermissten Ibrahim Ürkündag aus Blaubeuren haben Polizeibeamte jetzt Häuser in Blaubeuren und Schelklingen durchsucht. Der damals 25 Jahre alte Mann ist, wie berichtet, seit dem 19. Oktober 2016 aus Blaubeuren verschwunden. Alle Ermittlungen hatten bis Mitte April dieses Jahres zu keinem Erfolg geführt. Deshalb veröffentlichte die Polizei ein Bild des Vermissten und bat um Hinweise. Mehrere Hinweise gingen auch ein, berichtet die Polizei. Auch solche, dass Ürkündag einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.

Richter erlässt Durchsuchungsbeschluss

Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei ermitteln nun besonders intensiv. In diesem Zusammenhang hat der zuständige Richter am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Ende September durchsuchten deshalb Polizeibeamte die drei Wohnungen in Schelklingen und eine Firma in Blaubeuren.

Die Ermittler wollen Erkenntnisse gewinnen, die den schweren Verdacht erhärten oder entkräften. Inhaber der durchsuchten Räume sind Personen aus dem persönlichen Umfeld des Vermissten, berichtet die Polizei. Die bei der Durchsuchung sichergestellten Gegenstände müssten jetzt ausgewertet werden. Vorher seien keine weiteren Aussagen zum Stand der Ermittlungen möglich. Die Ermittlungen dauern an.

