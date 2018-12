Sachsenheim Pflegekräfte aus Serbien helfen gegen den Notstand

Sachsenheim / Von Michaela Glemser

Sie fühlt sich im neuen Pflegeheim „Sonnenfeld“ sichtlich wohl. Inzwischen gehen der jungen Frau die täglichen Arbeiten sicher von der Hand und ihre freundliche, nette Art ist bei den Bewohnern sehr beliebt. Genau dies hat sich Kristina Moldovljanović gewünscht und erträumt, als die 22-jährige Serbin in ihrer Heimat vor einigen Jahren ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft begonnen hat. „Für mich war damals schon klar, dass ich irgendwann nach Deutschland kommen möchte, um in der Altenpflege arbeiten zu können. Ich war nach meiner Ausbildung in Serbien drei Jahre lang arbeitslos, weil es in meiner Heimat so viele Bewerber in diesem Beruf, aber kaum freie Stellen gibt“, erzählt Moldovljanović, die aus der serbischen Stadt Bor stammt.

Während in Deutschland Pflegefachkräfte händeringend gesucht werden und geeignetes, qualifiziertes Personal auf dem Arbeitsmarkt kaum zu finden ist, gibt es im Balkanstaat einen Überschuss an Pflegekräften. „Genau dabei wollten wir ansetzen, als wir damit begonnen haben, im Ausland Pflegefachkräfte zu rekrutieren, um sie nach einer Anerkennungsphase in ein Arbeitsverhältnis in unserem Unternehmen zu übernehmen“, erläutert Gerd Schweizerhof, Abteilungsleiter für das Personal bei der Evangelischen Altenheimat, dem Betreiber des Sachsenheimer Pflegeheims „Sonnenfeld“.

Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) haben sich die Verantwortlichen der Evangelischen Altenheimat auf dem Arbeitsmarkt in Serbien und Bosnien umgesehen. „Wir haben uns bewusst für Länder entschieden, in dem es einen Überschuss an Pflegefachkräften gibt, um keine Konkurrenzsituation zu einheimischen Anbietern zu schaffen. Zudem sollte es ein Land sein, das nicht in der Europäischen Union liegt. Zwar sind dabei die bürokratischen Hürden mit Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsgenehmigung etwas größer, aber die Chancen auch besser, dass die Fachkräfte länger oder dauerhaft in Deutschland bleiben“, betont Schweizerhof.

Die Fachleute der GIZ beauftragen die Stellenausschreibung und treffen eine Vorauswahl, aus der wiederum die Vertreter der Evangelischen Altenheimat Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Dafür ist Schweizerhof beispielsweise im September 2017 nach Belgrad und Sarajevo gereist, um die Pflegefachkräfte kennen zu lernen.

Mit dabei war damals auch Carolin Holzwarth, Pflegedienstleitung der kirchlichen Sozialstation Sachsenheim, die sich ebenfalls auf dem ausländischen Bewerbermarkt umsehen wollte. „Es ist toll, dass wir auch bei diesem Projekt mit der Evangelischen Altenheimat zusammenarbeiten konnten. Für uns alleine wäre der Aufwand einer Fachkräftesuche im Ausland viel zu groß“, so Holzwarth.

Elf Bewerber wurden nach den Vorstellungsgesprächen zu einer einwöchigen Hospitation in die Häuser der Evangelischen Altenheimat in der Region eingeladen. Kristina Moldovljanović hat dabei im „Spitalhof“ in Korntal-Münchingen gearbeitet, ein Haus, das auch von Patricia O`Rourke geleitet wird, die ebenfalls für das Sachsenheimer Pflegeheim verantwortlich ist. Während dieser Hospitationswoche hat die junge Serbin einen guten Eindruck hinterlassen, und erhielt eine Stellenzusage.

„Alle Bewerber müssen das B1-Niveau der deutschen Sprache haben. Sind sie in Deutschland, lernen sie weiter intensiv die deutsche Sprache, damit sie den Text zum B2-Niveau bestehen. Haben die Bewerber dies gemeistert, müssen sie einen Vorbereitungskurs für die Kenntnisprüfung zur deutschen Gesundheits- und Krankenpflegerin belegen, denn das serbische und bosnische Pflegeexamen ist mit den deutschen Anforderungen nicht ganz deckungsgleich“, beschreibt Gerd Schweizerhof.

Kristina Moldovljanović ist glücklich, dass sie diesen Weg beschritten hat. „Ich habe in Deutschland viel bessere Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen, verdiene mehr und kann mir hier eine sichere Existenz aufbauen“, erklärt die junge Frau. Auch Jasmina Dedic, die bei der Kirchlichen Sozialstation Sachsenheim beschäftigt ist, hat sich inzwischen gut eingelebt und ist bereits im Einsatz.