Optimierung Personal der Stadt auf dem Prüfstand

Markgröningen / Michaela Glemser

Die Arbeit der Hausmeister in den städtischen Gebäuden, Schulen und Kindergärten soll wirtschaftlicher gestaltet werden. Dafür hat sich die Schäferlaufstadt die Unterstützung des externen Beratungsbüros geholt. Fachleute haben die Tätigkeiten der Hausmeister untersucht, mit den Mitarbeitern ausführliche Interviews geführt und den Personalrat der Stadtverwaltung mit ins Boot geholt.

Ergebnisse dieser Untersuchung diskutierten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Es hat sich dabei gezeigt, dass sich durch die aktuelle Zuordnung der zu betreuenden Gebäude lange Wegstrecken für die Hausmeister ergeben. Dies ist besonders bei den Hausmeistern für die Nachfolgeunterbringungen der Asylbewerber der Fall. Sie erhalten nun ein Dienstfahrzeug, um Zeit einzusparen. Das Auto soll auch den Hausmeistern, die im Stadtteil Unterriexingen tätig sind, die Arbeit erleichtern. Weiterhin sind die Hausmeister der Veranstaltungsstätten überlastet.

Stadthalle ist betroffen

Vor allem in der Stadthalle ist teilweise ein Schichtbetrieb mit drei Personen notwendig. Abhilfe soll ein Pool der Hausmeister für die Veranstaltungsstätten schaffen sowie eine zusätzliche 50-Prozent-Hausmeisterstelle. Die Hausmeister für die Sporthallen am Benzberg werden künftig auch die Mensa im Schulzentrum betreuen. Dadurch wird die benötigte Arbeitskraft mit 50 Prozent frei. Auch bei den anderen Hausmeistern im Wimpelinhof und in den Kindergärten hat die Analyse Optimierungen ergeben, die Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. Für die Pflege der Außenanlagen soll eine genaue Leistungsbeschreibung erarbeitet werden, welche die Aufgaben der Hausmeister und die der Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs exakt definiert.

Bei künftigen Stellenbesetzungen will die Stadt anders vorgehen, um Personal schneller einstellen zu können. Bisher musste der Verwaltungsausschuss über die Bewerber für die höher dotierten Stellen und die Führungskräfte entscheiden mit anschließendem Beschluss im Gemeinderat. So waren die Entscheidungswege sehr lang und vom Sitzungskalender der kommunalen Gremien abhängig. Viele Bewerber sind daher vorzeitig abgesprungen, wenn sie zwischenzeitlich die Zusage für eine andere Stelle erhielten. Künftig solle die Verwaltung Stellenbesetzungen von Ingenieuren, Architekten, Erziehungspersonal und Verwaltungsbeamten vornehmen können. Diese Ermächtigung gilt nicht für Bereiche der Stadtverwaltung, die mit einer Stellenbestzungssperre vom Gemeinderat versehen wurden.