Prävention Pädagogisch wertvoller Kampf

Yannik Schuster

Zwei Kinder knien auf einer Matte und versuchen sich gegenseitig gewaltsam von eben jener herunterzuziehen. Dieser Kampf unterliegt allerdings strengen Regeln. Es handelt sich nämlich um ein Projekt der Kraichertschule in Sachsenheim. Diese beteiligte sich an der Jugendwoche, die jedes Jahr von der Kreisjugendpflege des Landratsamtes organisiert wird. Katrin Schmitt ist Schulsozialarbeiterin der Jugendhilfe Hochdorf und seit Mitte des Jahres an der Kraichertschule. Sie half, einige Projekte, darunter die Aktion „Kämpfen nach Regeln“, im Rahmen der Jugendwoche nach Sachsenheim zu holen.

Dieses Projekt war ein besonderer Wunsch der Lehrerschaft, da die Kinder in der Pause gelegentlich ihre Kräfte zu messen versuchen und aus Spaß dann sehr schnell ernst werden kann, macht Schmitt deutlich. Diesen Konflikten sollen Grenzen gesetzt werden. Am Freitag durften zunächst die jüngeren Kinder aktiv werden, ehe später die Größeren an der Reihe waren.

Referent Tobias Maucher, der Leiter des Projekts, ist Sozialarbeiter der mobilen Jugendarbeit Stuttgart und möchte den Kindern mit seiner Präventionsarbeit vermitteln, dass Gewalt keine Lösung ist. Sein Rat: Im Fall eines Konflikts sollen sich die Kinder Hilfe holen, sei es von einem Lehrer, der Schulsozialarbeiterin oder im Notfall auch von der Polizei. Ein wichtiges Thema bei solchen Konflikten sei Respekt.

„Wie gehe ich mit meinem Frust um?“, „Was ist Stärke?“ oder „Welche alternativen Verhaltensmuster gibt es?“. Das sind die Fragen, mit denen sich die Kinder bei dem Projekt auseinandersetzen sollen. Außerdem wurde auf Gruppenprozesse eingegangen. Für die Kämpfe wurden zunächst einige Regeln festgesetzt. So war es den Kindern untersagt, ihr Gegenüber zu beleidigen und zu schlagen. Außerdem wurde eine „Stopp-Regel“ eingeführt, wenn es dem Gegner zuviel wird, um zu gewährleisten, dass der Kampf in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Zunächst wurden eins gegen eins Wettkämpfe ausgetragen, später wurde dann auch in Zweierteams agiert. Referent Tobias Maucher legte besonderen Wert darauf, sich vor dem Kampf gegenseitig das Versprechen zu geben: „Ich kämpfe fair!“ Auch ein Handschlag nach dem Kampf war obligatorisch.

Die Kinder hatten sichtlich Spaß an den Übungen und konnten gleichzeitig ihre überschüssige Energie loswerden. Im Anschluss fand eine Nachbesprechung statt, bei der noch einmal geprüft wurde, was die Teilnehmer gelernt hatten. Wie aus der Pistole geschossen kamen Antworten wie „Keine Schimpfwörter“ oder „Nicht schlagen“.

Tobias Maucher legte auch hier großen Wert darauf, klar zu machen, dass sich die Kinder nicht provozieren lassen sollen und sich umeinander kümmern müssen. Oder zusammenfassend: Die Kinder sollen sich nicht negativ verhalten, da sie sonst mit negativen Konsequenzen rechnen müssen. Die Kampfspiele werden dabei als Veranschaulichung genutzt. Außerdem wurden Vergleiche zu Alltagssituationen herangezogen, um die Kinder zum Nachdenken zu bewegen. Auch private Themen der Kinder kamen zur Sprache und wurden besprochen, denn auch familiäre Probleme können sich auf die Kinder und deren Verhalten auswirken, so Katrin Schmitt. Anschließend hatten die Kinder noch die Möglichkeit Fragen zu stellen, ehe es zum Abschluss Süßigkeiten als Belohnung gab.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Jugendwoche waren beispielsweise eine Veranstaltung rund um die Schnecke oder ein Selbstbehauptungskurs für Mädchen.