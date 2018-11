Markgröningen Öffentliches Schienennetz ist wichtig

Markgröningen / Yasina Hipp

Einen positiven Haushalt bis zum Jahr 2020 zu erreichen, ist die Vorgabe des Gesetzgebers. Die Stadt Markgröningen hat dies nun schon ein Jahr früher geschafft. „Mich erfüllt das mit Stolz. Dieses Ergebnis ist natürlich vor allem den konjunkturellen Rahmenbedingungen und den guten Steuereinnahmen zu verdanken, aber auch den Anstrengungen der Stadtverwaltung“, meint Bürgermeister Rudolf Kürner in seiner Haushaltsrede am Dienstagabend im Gemeinderat. Gemeinsam mit Stadtkämmerer Klaus-Dieter Schmelzer präsentiert er den Haushaltsplanentwurf für 2019.

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes weist erstmals, seit drei Jahren, ein Plus von 153 000 Euro auf. Auch Stadtkämmerer Schmelzer freut sich über dieses Resultat, trotzdem mahnt er: „Ohne Zuweisungen von außen, könnten wir wichtige Aufgaben nicht bewerkstelligen.“ Die Gewerbesteuer sei zu niedrig, vor allem die gute Konjunktur stütze den Haushalt. „Eine Stagnation oder Einbrüche, wären kaum zu verschmerzen“, sagt Schmelzer.

Die ordentlichen Erträge sollen sich im kommenden Jahr auf 39 Millionen Euro belaufen, wobei die Aufwendungen bei 38,85 Millionen Euro liegen werden. Schmelzer stellt dabei die größten Posten auf der Ausgabenseite dar: Transferzahlungen an Kreis, Land und Bund machen rund ein Drittel aus, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen auf acht Millionen Euro und für die Personalausgaben rechnet die Stadt mit 12,9 Millionen. Gerade beim Thema Personalausgaben sieht Kürner noch Diskussionsbedarf, denn Gemeinderatsfraktionen würden die von der Verwaltung beantragten Stellen ablehnen und noch weitere Stellen streichen wollen. „Wir müssen auf allen Ebenen personell vernünftig aufgestellt sein. Natürlich soll der Bestand nur auf dem notwendigen Niveau gehalten werden, aber bei anwachsenden Aufgaben, braucht man eine gewisse Personalausstattung, um diesen gerecht zu werden“, so Rudolf Kürner.

Kämmerer Schmelzer verweist darauf, wichtige Projekte und Herausforderungen der Zukunft nicht aus dem Auge zu verlieren und so schnell wie möglich zu bearbeiten. Dazu gehört der Green-City-Plan, in dessen Rahmen ein E-Fahrzeug und ein E-Pedelec beschaffen werden sollen. Das Bildungszentrum muss noch vollständig abgerechnet werden, und der zweite Bauabschnitt der Landernschule und Kita Sudetenstraße realisiert werden. Die Unterbringung von Asylbewerbern und schlussendlich die Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze für Kinder. „Für all diese Projekte brauchen wir natürlich finanzielle Mittel, die wir jetzt in den Haushalt 2019 mit eingerechnet haben“, sagt Schmelzer.

Für zukünftige Generationen

„Der schienengebundene Anschluss ist die Zukunft für Markgröningen. Im Kreistag im Januar fällt die Entscheidung für die weitere Planung, wenn wir da nicht mit auf den Zug aufspringen, ist für einen Schienenanschluss in Markgröningen der Ofen aus. Wir dürfen den zukünftigen Generationen diese Chance nicht verspielen“, beschreibt Kürner eine der wichtigsten Aufgaben für die Verwaltung in naher Zukunft. Die alten Schienen sollen reaktiviert und Markgröningen an das öffentliche Schienennetz angebunden werden.

In seinem Resümee betont der Bürgermeister: „Markgröningen ist eine leistungsfähige Kommune, die eine vitale und gedeihliche Entwicklung erfährt und gut für die Zukunft gerüstet ist.“ Wenn man nicht langsam in die Gänge kommen würde, säge man sich den Ast ab, auf dem man gerade sitzt, fügt Kämmerer Schmelzer hinzu. „Nachhaltiges Haushalten ist unsere Aufgabe“, so Schmelzer, „wir müssen Prioritäten setzen und uns an dem Machbaren orientieren.“

In der anschließenden Debatte brachten die Fraktionen Anträge vor, die mit der Stadtverwaltung diskutiert wurden. Dabei einigte man sich zum Beispiel auf die Einrichtung einer halbtägigen auf drei Jahre befristete Architektenstelle. Auch die Errichtung von zeitgemäßen Fahrradabstellmöglichkeiten fand Anklang bei der Verwaltung. Der Antrag zur Erhöhung der Stelle für Natur- und Landschaftsschutz wurde dagegen abgelehnt. Bürgermeister Kürner meint: „Ich freue mich über konstruktive und in den Grundpfeilern einvernehmliche Diskussionen.“