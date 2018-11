Vaihingen OB Maisch ist stolz auf den Haushalt

ubö/msc

Wer den Haushaltsentwurf der Stadt Vaihingen für 2019 anschaut, entdeckt imposante Zahlen. Der Ergebnishaushalt beläuft sich auf rund 78 Millionen Euro. 19 Millionen Euro werden investiert. Zusammen mit den Zweckverbänden, den GmbHs und der Netzgesellschaft entsteht ein Konzernvolumen von gut 100 Millionen Euro – „stolze Summen“, wie OB Gerd Maisch am Donnerstag bei der Einbringung im Gemeinderat meinte.

Der Oberbürgermeister lobte Stadt und Stadträte: „Wir erwirtschaften die Abschreibungen im vollem Umfang, belasten also nicht die kommenden Generationen“ – und zwar nicht, weil die Stadt die Ansprüche zurückgeschraubt habe. „Im Gegenteil: Die Ausgaben für die Instandhaltung unserer Gebäude sind auf Rekordwert, die Kinderbetreuungsausgaben sind überdurchschnittlich gestiegen.“

Bis 2022 sind keine Kreditaufnahmen geplant, stattdessen sollen die Schulden weiter getilgt werden. Gleichzeitig schrumpfen aber auch die liquiden Mittel (siehe Infobox). Bei der Vorstellung des Rechnungsergebnisses 2017 hat Kämmerin Melanie Lerche bei der Gewerbesteuer von einem Rekordergebnis von 12,3 Millionen Euro berichtet. Für 2019 wird das Gewerbesteueraufkommen vorsichtig auf 10 Millionen Euro festgesetzt. Bei der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, steigt der Ansatz weiter nach oben. Im Plan stehen 22,4 Millionen Euro.

20,3 Millionen Euro gibt die Stadt Vaihingen für Personal aus. Das sind rund 26 Prozent der Aufwendungen. Mehr als 600 Menschen sind bei der Stadt beschäftigt. 2019 sollen 30 Stellen dazukommen. 10 neue Stellen braucht der Kindergarten „Osterwiesenweg“ in Kleinglattbach. Durch die kommunale Übernahme der Jugendmusikschule fallen 13 Stellen an. 2 Stellen sind für die Öffentlichkeitsarbeit und die Bürgerbeteiligung vorgesehen.

5 Millionen Euro sind für den Bau der neuen Sporthalle am Alten Postweg reserviert. Baubeginn soll im Frühjahr sein. Für den Kindergarten in Kleinglattbach stehen 2,2 Millionen Euro im Plan. 1,7 Millionen fließen in die Sanierung des Marktplatz 2 in Vaihingen, um mehr Platz für die Verwaltung zu gewinnen.

Bei seiner Etatrede ging Maisch auch auf das schon länger geplante Gewerbegebiet „Fuchsloch III“ zwischen Feuerwehr und dem Bahnhof ein. Auf eine Einigung mit allen Beteiligten wird noch in diesem Jahr gehofft. Sofern eine Einigung bald erzielt werden könne, könnte das zwölf Hektar große Gebiet 2019 umgesetzt werden. Beim Parken am Bahnhof soll der Gemeinderat darüber abstimmen, ob trotz des neuen Parkhauses, das derzeit gebaut wird, das Auto abstellen gebührenfrei bleibt. Maisch: „Wir empfehlen, keine Parkgebühren zu erheben, die Förderung der Region ermöglicht dies.“

Bei der Umfahrung der B 10 in Enzweihingen hatte der OB hatte die Hoffnung, dass das Planfeststellungsverfahren 2018 abgeschlossen wird – vergeblich. „Das Regierungspräsidium versichert mir, dass die Arbeiten daran laufen und keine unvorhergesehenen Probleme aufgetreten sind.“ Wenn der Baubeginn absehbar sei, könne man über die weitere Entwicklung Enzweihingens diskutieren.

Info Nach den nichtöffentlichen Beratungen in den verschiedenen Ausschüssen soll der Etat am 19. Dezember im Gemeinderat verabschiedet werden.