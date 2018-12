Christbaum Nordmanntanne bleibt der Hit

Next

Christbaumverkauf in Sachsenheim: Mitarbeiter Martin Klotzbücher bereitet die Weihnachtsbäume für die Kunden zum Abtransport vor. © Foto: Martin Kalb

Sachsenheim / Mathias Schmid

Der eine oder andere Kunde hat an diesem grauen Dienstagvormittag den Weg zu Alexander Wachtstetters Christbaumverkauf an der Landstraße (Ludwigsburger Straße) zwischen Großsachsenheim und Bietigheim gefunden. Doch noch hält sich das Geschäft mit den Nordmanntannen, die auf den umliegenden Feldern wachsen, in Grenzen. „Am Wochenende beginnt dann der große Ansturm“, weiß der Landschafts- und Gartenbauer aus Erfahrung.

Für ihn ist die Weihnachtszeit vor allem auch mit einem verbunden: viel Arbeit. Denn neben dem von Vater Rolf geführten Familienunternehmen gilt es dann auch, das Weihnachtsbaumgeschäft zu wuppen. Seit rund 30 Jahren gibt es den Verkauf – vom 1. bis zum 24. Dezember. Von Montag bis Sonntag stehen Alexander Wachtstetter und seine Mitarbeiter in der Verkaufsfläche an der Abzweigung nach Metterzimmern und verkaufen Hunderte Bäume, die dann die Wohnzimmer im Umland schmücken. Wie viele Bäume er genau verkauft, will er nicht sagen – auch nicht, auf wie vielen Hektar er Nordmanntannen anbaut. Betriebsgeheimnis im umkämpften Weihnachtsmarktgeschäft.

Das Streben nach guten Absatzzahlen ist auch eine Preisschlacht. Wachtstetter bietet erstmals eine Katze im Sack, beziehungsweise die Tanne im Netz an. Ein bereits verpackter Baum zwischen 2 und 2,5 Metern kostet fix 28 Euro. „A- und B-Ware“ befindet sich darunter, sagt der Chef. Aber alles sei einwandfrei. Das Angebot prangt groß auf dem Banner, das von der Straße aus einzusehen ist. „Wir wollten und müssen so einen Billigbaum anbieten. Manche schauen schon auf den Preis“, meint er. Vor allem jüngere Menschen würden darauf anspringen. Aber nicht nur, wie das Rentnerpärchen zeigt, das gerade einen der vorgenetzten Teile vom Hof trägt.

Bei Wachtstetter gibt es fast ausschließlich Nordmanntannen, sowie ein paar Blautannen. Während Umweltorganisationen zu heimischen Bäumen aus dem Forst oder gar der Öko-Variante raten (siehe Infobox), ist die Nachfrage nach dem mit Abstand gefragtesten Weihnachtsbaum-Typ ungebrochen. Der ist eigentlich im westlichen Kaukasus, Georgien, Russland und der Türkei heimisch. Hier muss er auf Plantagen gezüchtet werden. „Jeder will eine Nordmanntanne“, weiß Wachtstetter.

Für ihn heißt das auch das Jahr über: viel Arbeit. „Die Pflege ist schon intensiv. Die Bäume machen, was sie wollen.“ Doch das wollen wiederum die Kunden nicht. Die bevorzugen schmale Tannen, die gut ins Wohnzimmer oder auf die Terrasse passen. „Wenn wir sie natürlich wachsen lassen, werden sie viel zu breit.“ Deshalb werden regelmäßig die Triebe gekürzt.

Top-Stopp-Zange und Grubber

Schon im Februar geht es los mit der Stumpenbeschneidung: Der unterste Kranz des Baums wird entfernt. So kriegen die Bäume mehr Luft. Im Mai oder Juni wird mit der sogenannten Top-Stopp-Zange der Terminaltrieb, also der Trieb oberhalb der Krone, eingeritzt. Das verhindert eine zu starke Kronenbildung. Spätestens dann kommt auch erstmals der Grubber zum Einsatz – jenes Gerät, das den Boden auflockert und von Unkraut befreit. „Das machen wir alle fünf bis sechs Wochen“, betont Wachtstetter. So kann der Boden auch deutlich mehr Wasser speichern.

Und es müsse deutlich weniger gespritzt werden. „Der Pflanzenschutz hält sich in Grenzen. Wir spritzen ganz gering, nur das Nötigste und das letzte Mal Ende Juni.“ In der Regel würden nur die Bäume bekämpft, die krank oder befallen sind. „Wenn nichts ist, machen wir auch nichts“, beteuert Wachtstetter. Für gesundheitsbedenklich hält er es deshalb nicht, wenn seine Bäume in den warmen Wohnzimmern stehen (siehe Info-Kasten).

Nach acht bis zehn Jahren ist die Nordmanntanne fertig, kleinere Exemplare schon nach fünf. Heute sollte der Weihnachtsbaum zwischen 1,80 und 2,20 Meter sein. So will es der Kunde. „Der Trend liegt nicht mehr bei den großen 2,50-Bäumen“, sagt der Landwirt.

Zu schaffen macht auch hier der Klimawandel und der geringe Niederschlag. „Dieses Jahr haben wir gar keine neuen Bäume gepflanzt“, sagt Wachtstetter. Denn die hätten kaum eine Chance gehabt, anzuwachsen. Und bewässern sei schier unmöglich. So wächst auf dem länglichen Feld neben der Straße nun Senf. Gründüngung nennt der Experte das. Ein Problem ist der Komplettausfall noch nicht, sollte sich aber in den nächsten Jahren nicht wiederholen.

Ebenfalls eine Herausforderung sei das veränderte Kaufverhalten. „Die Leute kommen immer später. Für uns Christbaum-Anbauer ist das schwierig“, erklärt Wachtstetter, „vor allem jetzt, wenn wir immer durch den Matsch müssen, um die Bäume zu schneiden.“ Die Möglichkeit, seinen Christbaum selbst zu fällen, bietet er nicht. „Die Leute wollen nach dem Kauf wieder mit sauberen Schuhen nach Hause gehen.“