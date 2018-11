Eichwald Noch drei Jahre satte Grundstückserlöse

Sachsenheim / Mathias Schmid

2022 ist Schluss mit Grundstückserlösen – zumindest, wenn der Gewerbepark Eichwald bis dahin nicht weiter wächst. Das geht aus dem Haushaltsplan für 2019 sowie die Finanzplanung bis 2022 des Zweckverbands Eichwald hervor. Diesen präsentierte Verbandsrechener Lars Roller am Montag auf der Verbandsversammlung.

Demnach hält der Zweckverband an seinem Plan fest, auch in den folgenden drei Jahren konstant die in der Rücklage angesparten Grundstückserlöse auszuzahlen – jedes Jahr 4 Millionen Euro, aufgeteilt auf die vier Mitgliedskommunen Sachsenheim (Anteile 48,75 Prozent), Bietigheim-Bissingen: (25) Sersheim (13,5) und Oberriexingen (12,75).

Ebenfalls an die Verbandskommunen ausgezahlt werden sollen 2019 Steuereinnahmen von insgesamt 1,1 Millionen Euro. Lars Roller betont hierbei den „schönen leichten Aufwärtstrend“, blickt man auf die vergangenen Jahre zurück.

Verbesserung de ÖPNV

5000 Euro werden zudem für die Untersuchung der Fortentwicklung des ÖPNV aufgebracht. Das hatten Sersheim und Oberriexingen gefordert. „Aus der Sicht der Verwaltung ist das ein sinnvolles Vorhaben“, betonte Roller. Etwas mehr Geld (45 000 Euro) muss auch für die Pflege von Grundstücken in die Hand genommen werden. „Das wird immer intensiver“, betont Roller mit Blick auf die wachsende Fläche des Gewerbeparks.

Ein Thema abseits des Haushalts waren länger werdende Rückstaus in den Morgenstunden zwischen Bietigheim und Sachsenheim. „Inwiefern hängt das mit dem Gewerbepark zusammen“, wollte Günter Dick (Grüne Liste Sachsenheim) wissen. Sowohl Verbandschef Horst Fiedler als auch Bietigheim-Bissingens Bürgermeister Joachim Kölz führten dies auf die Belagsarbeiten in Untermberg zurück, wodurch der Verkehr einen Schlenker über Teile der Umgehungsstraße machen musste.

Jetzt, da diese abgeschlossen sind, wolle man beobachten, ob sich alles einpendelt.