Friedhof Neuregelung für Bestattungsdienst

Sersheim / Michaela Glemser

Die Vertreter der Gemeinde haben die Vergabe ihres Bestattungsdienstes auf dem örtlichen Friedhof ausgeschrieben. Es bekundete jedoch nur ein Bewerber aus Vaihingen sein Interesse und hat ein entsprechendes Angebot abgegeben. Der Bestattungsdienst in Sersheim umfasst das Öffnen und Schließen der Grabstätten, den Ordnungsdienst auf dem Friedhof, die Vornahme von Umbettungen, Tieferlegungen oder Ausgrabungen, die Durchführung von Trägerdiensten, die Bergung von Leichen und die Betreuung der Leichenhalle. Der neue Vertrag zwischen der Gemeinde Sersheim und dem Vaihinger Bestattungsunternehmen läuft ab November dieses Jahres und ist für die kommenden 24 Monate gültig.

Gebührensatzung neu gefasst

Entsprechend haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung auch die Bestattungsgebühren-Satzung neu gefasst. Danach kostet eine Bestattung von Personen, die älter als sechs Jahre waren, 620 Euro. Für die Beisetzung von Aschen in einem Erdgrab werden 520 Euro, in einer Urnenwand 420 Euro und in einem Urnenbaumgrab ebenfalls 520 Euro fällig. Für den Ordnungsdienst bei Trauerfeiern müssen 340 Euro und für die Benutzung der Aussegnungshalle 220 Euro aufgewendet werden. Für die Überlassung eines Reihengrabs für Personen über sechs Jahren werden 1300 Euro fällig, für die eines Urnengrabs mit Erdbestattung 780 Euro, bei Urnenwandbestattung 1200 Euro und beim Urnenbaumgrab 1050 Euro. Ein einfaches Wahlgrab schlägt mit 1300 Euro, ein doppelbreites mit 2800 Euro und ein doppeltiefes mit 1800 Euro zu Buche. Die Kosten für die Nutzung eines doppeltiefen und doppelbreiten Wahlgrabs belaufen sich sogar auf 3700 Euro. Die Gemeinderäte stimmten der neuen Satzung zu.