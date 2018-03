Sachsenheim Neuer Widerstand gegen Verkehrsbelastung regt sich

Reiner Thaller (links) und Jürgen Bothe zeigen die Ecke am Stachus – für sie eine der Problemstellen in Kleinsachsenheim. © Foto: Helmut Pangerl

Von Mathias Schmid

Noch sind Reiner Thaller und Jürgen Bothe ganz am Anfang. Die beiden haben beschlossen, etwas gegen die aus ihrer Sicht belastende und gefährliche Situation in der Großsachsenheimer Straße zu unternehmen. Das Problem aus ihrer Sicht: Mautpreller, eine gefährliche Streckenführung und verstärkter Landwirtschaftlicher Verkehr, der auch für die Biogas-Anlagen im Umkreis unterwegs ist. „Uns geht es in erster Linie um die Verkehrssicherheit für die Anwohner. Und um eine Reduzierung des Lärms“, sagt der 60-jährige Thaller. Das Duo, das jetzt weitere Mitstreiter ins Boot holen will, fordert: Tempo 30 inklusive Überwachung und sichere Überquerungsmöglichkeiten für Fußgänger.

Auch der Radweg kreuzt

Ein Knackpunkt ist die Stelle an der Kreuzung Alte Großsachsenheimer Straße, die im Ort Stachus heißt. „Hier ist im vergangenen Jahr ein LKW hängen geblieben, weil er die Kurve zu eng genommen hat“, erinnert sich Jürgen Bothe. Doch nicht nur eng ist es dort. „Die Autos kommen da teilweise mit ordentlich Geschwindigkeit um die Kurve. Und gleich danach ist eine Bushaltestelle. Wenn da die Kinder rüber müssen, ist das immer wieder eine Zumutung“, sagt Thaller, der das von seiner Wohnung aus beobachten kann. „Auch ältere Leute trauen sich hier teilweise nicht mehr drüber. Zumindest eine Markierung, mit der auf die Haltestelle hingewiesen wird, bräuchte es“, meint sein 63-jähriger Mitstreiter Bothe. Zusätzlich kreuze an dieser Stelle auch der offiziell ausgeschriebene Radweg.

Gefährlich sind aus Sicht der Initiatoren, die ihre Aktion IOK – Initiative Ortsdurchfahrt Kleinsachsenheim – nennen, auch die teils schmalen Gehwege. „Das ist einfach nicht verkehrssicher“, klagt Bothe, „eine Frau mit Kinderwagen muss auf die Straße ausweichen.“ Zudem betont Thaller: „Der Gehweg wird permanent befahren, wenn sich LKW begegnen.“ Auf die Ergebnisse des Lärmaktionsplans der Stadt wollen die beiden nicht warten. „Da sind wir ein wenig spät dran“, meint Bothe. Und: „Das ändert am Verkehrsaufkommen gar nichts.“ Denn das ist das zweite Thema, das den beiden unter den Nägeln brennt. Neben LKW rauschen, so die beiden, auch immer mehr Großtraktoren aus der Landwirtschaft durch den Ort, beladen beispielsweise auch mit Gülle oder Mais für Biogas-Anlagen. „Die müssen sich an keine Zeiten halten. Das geht von morgens bis in die Nacht hinein“, klagt Thaller. Und: „Es ist nicht mehr ein Thema von sechs Wochen Erntezeit. Inzwischen geht es toujours durch.“

In einem ersten Schritt haben Bothe und Thaller die aus Kleinsachsenheim stammenden Stadträte eingeladen. Als Nächstes sollen auch die Bezirksbeiräte mit ins Boot geholt werden. „Wir wollen, dass unsere Forderungen als Antrag in den Gemeinderat kommen“, sagt Thaller, „ähnlich wie in Ochsenbach.“ Auch der Kontakt zu Landrat und Landtagsabgeordneten soll gesucht werden. Zunächst wollen die beiden aber Unterstützung in Form von Unterschriften sammeln. „Wir sprechen für alle Anwohner und für einen Großteil der Bevölkerung“, ist Thaller überzeugt. Eine Anwohnerin, Sabine Kimmich, schaut zum Fenster heraus, erkundigt sich, was die beiden Initiatoren und die BZ am Stachus bereden. Und bestätigt dann die Beobachtungen Thallers und Bothes: „Es wird immer schlimmer.“

Auch eine Kontaktaufnahme mit der Verkehrsinitiative im Kirbachtal ist geplant. Mittelfristig fordern die beiden auch die Erstellung eines Verkehrswegeplans durch die Verwaltung. „Die Stadt muss sich überlegen: Wie wollen wir mit dem Verkehr umgehen?“, betont Bothe auch vor dem Hintergrund des Gewerbeparks Eichwald. Mit neuen Arbeitsplätzen werde auch zusätzlicher Verkehr geschaffen. Stadtsprecher Matthias Friedrich sagt dazu auf BZ-Nachfrage: „Aktuell hat die Stadtverwaltung keine gesamtheitliche Verkehrsbetrachtung für Sachsenheim in Planung. Nach Rücksprache mit der Polizei und dem zuständigen Landratsamt werden mögliche Problemlagen fortlaufend überwacht und bewertet.“ Im Rahmen der Aufstellung eines gesamtstädtischen Lärmaktionsplans werden aber derzeit räumlich eingeschränkte Lärmschutzmaßnahmen ausgearbeitet. Entscheidungen trifft jeweils das Landratsamt. „Der Lärmaktionsplan soll im ersten Halbjahr 2018 im Gemeinderat öffentlich vorgestellt werden“, so Friedrich.