Sersheim Neuer Chef auf Mitgliedersuche

Von Michaela Glemser

In großen Buchstaben ist es auf der Internetseite des Sersheimer Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu lesen: „Und es wird weitergehen.“ Nach 43 Jahren aktiver Mitgliedschaft hat das „Urgestein“ des DRK in der Mettertalgemeinde, Fritz Hasenauer, den wohlverdienten Ruhestand angetreten. Mit Alexander Bez aus Großbottwar hat ein neues Gesicht die leitende Verantwortung im Ortsverein übernommen. Seine Aufgabe wird vor allem sein, wieder für mehr als eine Handvoll Mitglieder zu sorgen.

Dieses Problem ist jedoch längst nicht mehr unbekannt. „Natürlich gab es in der Gemeinde Befürchtungen, dass nach dem Ausscheiden von Fritz Hasenauer der gesamte Ortsverein zum Erliegen kommt. Aber ich war schon stellvertretender Vorsitzender und daher war für mich klar, dass ich den Verein nicht im Stich lassen werde“, betont Alexander Bez. Freundschaftliche Kontakte seiner Eltern zu Fritz Hasenauer waren es, die Alexander Bez einst aus Großbottwar zum DRK-Ortsverein nach Sersheim brachten. Seit 2012 war der 50-Jährige Hasenauers Stellvertreter.

Nur noch vier Aktive

Viele Leute unter ihm gab und gibt es nicht mehr. „Im Moment haben wir noch vier Mitglieder in unserem Ortsverein, die wirklich aktiv sind. Aber es gibt einige, auch jüngere Interessenten, die bei uns hineinschnuppern wollen und sich überlegen, in unseren Reihen mitzumachen“, schildert Alexander Bez. Er will in den kommenden Wochen und Monaten Schritt für Schritt mehr unternehmen, um die Bevölkerung auf die Aktivitäten des DRK Sersheim aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Derzeit wird die Internetseite des Ortsvereins umfassend überarbeitet und modernisiert. Zudem werden Flyer gestaltet, mit denen verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden soll. Beim alljährlich stattfindenden Straßenfest wird der Ortsverein mit einem Infostand vertreten sein, wie schon vergangenes Wochenende bei der Einwohnerversammlung. „Die Reaktionen der Besucher waren sehr positiv. Sie haben sich gefreut, dass es bei uns weitergeht. Auch Anfragen gab es, die uns positiv in die Zukunft blicken lassen. Wir wollen in unseren Ortsverein einen frischen Wind hineinbringen“, erklärt Alexander Bez.

Für ihn war vor allem das gute Miteinander mit dem gemeinsamem Ziel, anderen zu helfen, entscheidend, im DRK-Ortsverein Mitglied zu werden. Dem langjährigen Bereitschaftsleiter Fritz Hasenauer ist es zu verdanken, dass die Sersheimer Mitglieder die größte Einzel-Blutspendeaktion im gesamten Landkreis Ludwigsburg mit rund 300 Spendern pro Termin auf die Beine stellen. Zudem sind die DRKler nicht nur für Sersheim, sondern auch für Horrheim und Hohenhaslach zuständig. In den Kommunen stellen Mitglieder des Ortsvereins bei diversen Festen und Feierlichkeiten den Sanitätsdienst. „Dafür sind wir schon an rund 20 Wochenenden im Jahr unterwegs. Wir stellen auch die Verpflegungseinheit für den Sanitätszug des DRK-Kreisverbands beispielsweise im Katastrophenfall und haben dafür eine große Feldküche mit Zelten“, erläutert Alexander Bez. Die gute Küche des Sersheimer DRK ist im ganzen Landkreis bekannt. Unter der Leitung von Fritz Hasenauer wurde kulinarisch so manches Fest oder so manche Übung bereichert. Auch für die Aktion „Menschen in Not“ der Bietigheimer, Sachsenheimer und Bönnigheimer Zeitung schwang Hasenauer viele Jahre den Kochlöffel.

„In unserem Fuhrpark gibt es einen Lkw für den Transport der Feldküche, einen Mannschaftswagen und einen Krankentransportwagen. Natürlich muss unsere Ausrüstung in den kommenden Jahren ebenso wie unser Vereinsheim modernisiert werden. Wir müssen uns neu ausrichten, um für junge Mitglieder attraktiv zu sein“, sagt Bez.

www.drk-sersheim.de