Sachsenheim Neuer Besucherrekord

Sachsenheim / Von Lena Dagenbach

Jetzt ist die Freibadsaison vorüber. Am letzten Tag der Badesaison trafen sich 80 freiwillige Helfer des Trägervereins des Schlossfreibads Sachsenheim beim Helferfest und bekamen als Dankeschön für ihren Einsatz kostenlose Getränke und Speisen. Hauptsächlich Mitglieder des Vereins, aber auch Handwerker aus der Region, die verschiedene Reparaturen erledigten, zählen zu den Helfern. Am vergangenen Sonntagabend verabschiedeten die Mithelfer, weitere Mitglieder des Vereins und auch Badegäste die Freibadsaison mit einem Abschwimmen im Dunkeln.

Dieses Jahr knackte das Freibad den Besucherrekord mit insgesamt 75 500 Gästen – die höchste Zahl seit der Vereinsgründung. Nur 2003 besuchten mit über 80 000 Gästen mehr Menschen das Freibad. Die hohen Besucherzahlen führt Denise Kunz, Vorstandsmitglied des Trägervereins, auf das gute Wetter zurück. Die heißen Temperaturen und die sonnigen Wochenenden lockten die Besucher ins Freibad. „Wäre es wechselhaft gewesen, hätten wir weniger Besucher gehabt“, sagt Kunz.

Verein hat 1690 Mitglieder

Im Jahr 2004 wurde der Trägerverein Schlossfreibad Sachsenheim gegründet, um das Freibad zu erhalten. Die städtische Einrichtung sollte aus Geldmangel geschlossen werden. Um das zu verhindern, schlossen sich Sachsenheimer Bürger zusammen und steuerten finanzielle und ideelle Mittel bei. Der Verein zählt inzwischen 1690 Mitglieder. Am Samstag, 22. September, findet der erste Helfertag im Herbst statt, um das Bad für den Winter vorzubereiten. 160 Mitglieder bringen das Gelände auf Vordermann und räumen die Gerätschaften und Bänke auf. Ein weiterer Helfertag folgt im Oktober. Das Wasser werde nicht vollständig abgepumpt. Ein Teil bleibe über den Winter im Becken, um die Fliesen vor Frost zu schützen, erklärt Kunz.

Der Vereinsraum bietet Platz für verschiedene Vorbereitungen und Besprechungen. Im Herbst werden dafür die Sanierungen fortgesetzt, die bereits letztes Jahr begonnen wurden. Geplant sind Streich- und Bodenarbeiten. Auch Vereinssitzungen finden dort statt. „Um auch über den Winter in Kontakt zu bleiben“ betont Kunz. Weitere Sanierungen stehen bislang nicht an. „Natürlich kann immer eine Pumpe ausfallen“ meint das Vorstandsmitglied. Das sei aber unvorhersehbar.

Im Winter finden kleinere Ausflüge der Vereinsmitglieder statt und der Trägerverein betreibt auch einen Stand auf dem Sachsenheimer Weihnachtsmarkt. Zudem nimmt eine Läufergruppe am Bietigheimer Silvesterlauf teil. Die meisten Aktivitäten finden jedoch in der Hauptsaison statt, wie das Mitgliederfrühstück im Sommer. Im nächsten Frühjahr begutachten der Bademeister und sein Team das Freibad und veranstalten erneut zwei Helfertage, um das Bad wieder fit für die neue Saison machen.

In diesem Jahr trat der Trägerverein Schlossfreibad Sachsenheim dem Netzwerk Bürgerbäder bei. Dieser bundesweite Verein ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Bädern hauptsächlich aus dem Norden Deutschlands. Das Schlossfreibad sei bislang einer der wenigen Vereine in der südlichen Region. Das Netzwerk diene dem Informationsaustausch, so Kunz. Freibäder als auch Hallenbäder hätten die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Sie geben sich gegenseitig Unterstützung, wenn es beispielsweise darum geht, ein städtisches Bad durch eine Vereinsgründung vor der Schließung zu retten. Kunz hofft, dass sich in Zukunft weitere Bäder aus der Region dem Netzwerk Bürgerbäder anschließen werden.