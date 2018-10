Markgröningen Neue Schulleiterin

Markgröningen / bz

Das Helene-Lange-Gymnasium in Markgröningen hat eine neue Schulleiterin. Regina Göldner tritt die Nachfolge von Bernhard Kniep an, der zum Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand trat.

Die neue Schulleiterin erhielt jetzt ihre Bestellungsurkunde, teilt das Regierungspräsidium mit. Regina Göldner, Jahrgang 1968, stammt aus dem Nordschwarzwald, studierte an der Universität Tübingen die Fächer Deutsch und Französisch und unterrichtet seit 2008 am Helene-Lange-Gymnasium. Seit 2016 war sie als stellvertretende Schulleiterin tätig.