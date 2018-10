Verordnung Neue Regelungen für Veranstaltungen

Markgröningen / Michaela Glemser

Nicht nur beim Schäferlauf oder dem Internationalen Musikfest ist der örtliche Festplatz an der Unterriexinger und der Paulinenstraße in Markgröningen willkommener Treffpunkt für Veranstaltungen. Auch sonst finden auf dem Areal, das sonst als Parkfläche genutzt wird, Events statt. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Markgröninger Gemeinderäte dafür die Benutzungsordnung angepasst, die zuletzt im Jahr 2014 aktualisiert worden war. Der Antrag für den Festplatz muss künftig mindestens acht Wochen (statt vier) vor der Veranstaltung gestellt werden. Der Festplatz wird ausgenommen des Musikfestes, des Schäferlaufs und des Weihnachtsbaumverkaufs für maximal sieben Tage einem Veranstalter überlassen. Dieser muss zwei Wochen vor Nutzungsbeginn 1000 Euro Kaution hinterlegen und vier Wochen davor Gebühren und Platzmiete zahlen. Die Miete ist auf 50 Euro pro Tag vereinheitlicht worden, bisher gab es eine Staffelung von 25 bis 50 Euro. Die Markgröninger Vereine erhalten wie bisher einen Nachlass von 50 Prozent. Ein Wasserzähler gibt Auskunft über den genauen Wasser- und Abwasserverbrauch des Nutzers, auch muss dieser auf seine Kosten für Toiletten sorgen. Die neue Benutzungsordnung soll Anfang 2019 in Kraft treten.

Regelungen für Hallen

Doch nicht nur auf dem Festplatz finden Veranstaltungen statt, auch in der Stadthalle, der Turn- und Festhalle, im Spitalkeller und in den Sporthallen, die mehr als 200 Besucher fassen. Sie fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung in Baden-Württemberg. Da in der Stadthalle Szenenflächen von 108 und in der Turn- und Festhalle von 90 Quadratmetern vorhanden sind, muss nach den gesetzlichen Vorgaben eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Vorfeld des Events eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und beim Event die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst koordinieren. Bei Szenenflächen unter 20 Quadratmetern gelten die Regelungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. Die Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, keine Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei der Stadtverwaltung anzustellen, sondern die erforderlichen Leistungen im Bedarfsfall zu beauftragen und deren Kosten an den Veranstalter weiterzugeben. Das Vorgehen bei Events der örtlichen Vereine soll detailliert beim Erstellen der Gebührenkalkulation für die städtischen Veranstaltungsräume geklärt werden.