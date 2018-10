Einweihung Neue Ortsmitte lockt viele Bürger an

Ochsenbach / Yasina Hipp

„Dieser Garten in Ochsenbach ist ein richtiges Kleinod geworden“ sagte Ortsvorsteher Reiner Weiß am Sonntag. Im Rahmen einer großen Dorfhocketse wurde die neu gestaltete Ortsmitte zwischen Pfarrscheuer und Gemeindehaus eingeweiht. Auf der grünen Wiese zwischen dem Backhäusle und der Scheuer waren Biertischgarnituren aufgereiht.

Ein Ort zum Verweilen

Der Hang zum Gemeindehaus, ist nun mit einer Steintreppe versehen, die zum Verweilen einlädt. Viele Ochsenbacher sind am Sonntag gekommen, um gemeinsam ihren neuen Mittelpunkt des Dorfes einzuweihen. „Uns freut es, dass so viele gekommen sind und die Ortsmitte so gut angenommen wird“, freut sich Weiß. Vor ein paar Jahren kam im Trägerverein Ortsmitte die Idee auf, den Pfarrscheuergarten als Gemeindegarten zu nutzen. Begrenzte finanzielle Mittel und die Sanierung der Pfarrscheuer hinderten den Trägerverein bis dato an der Umsetzung. Am 27. März erfolgte, nachdem die neue Pfarrerin Ira Philipp ihre Zustimmung gab, der Spatenstich. „Wir möchten uns bei den freiwilligen Helfern bedanken, die die Umgestaltung möglich gemacht haben“, so Reiner Weiß, Vorsitzender des Trägervereins. Insgesamt hat das Projekt rund 13 700 Euro gekostet. Finanziert wurde es vor allem durch Spenden, sowohl materiell, in Form der Steine für die neu angelegte Treppe, als auch Geldspenden. Der neu entstandene Platz kann wie die Pfarrscheuer nun von Vereinen und Privatleuten gemietet werden. Mit einem Gottesdienst im Freien wurde das Einweihungsfest eröffnet. Der Männerchor und der Musikverein sorgten für den musikalischen Rahmen, später bot der Turnverein noch eine Showeinlage, abends trat der ortsansässige Musiker Matthias Leucht auf.

Auch Sachsenheims Bürgermeister Horst Fiedler ließ sich dieses Event nicht entgehen, er lobte den Zusammenhalt der Ochsenbacher: „Auch wenn es in letzter Zeit ein paar Unstimmigkeiten hier im Dorf gegeben hat, geht mir nun das Herz auf wenn ich das Miteinander und den Zusammenhalt sehe und an die Entstehungszeit des Gartens zurückdenke.“ Auch Pfarrerin Ira Philipp war begeistert: „Ich finde das Ergebnis richtig toll. Der Garten steht für das Miteinander, das muss genauso gepflegt werden wie die Pflanzen.“