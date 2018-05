Neubau Neue Halle kostet rund 10 Millionen Euro

Vaihingen / bz

Für die neue Sporthalle am alten Postweg in Vaihingen soll im Februar 2019 Baubeginn sein. Doch der Baubeschluss des Gemeinderats für das Projekt ging in der jüngsten Sitzung wenig geschmeidig über die Bühne. Vor allem die Kostensteigerung um 3,5 Millionen Euro stieß den Gemeinderäten sauer auf. Im Finanzhaushalt der Stadt waren bisher 6,5 Millionen Euro für die neue Sporthalle, deren Bedarf unumstritten ist, bereitgestellt. Doch dieses Geld reicht bei weitem nicht. „Wir müssen da besser werden“, gab der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch zu.

Stadtrat Thomas Essig (Grüne) monierte, dass der Hinweis auf die gestiegenen Kosten früher hätte kommen müssen. Matthias Siewert (CDU) meinte: „Mich hat es ziemlich umgehauen. Für dieses Geld hätte ich nicht zugestimmt.“ Bei einer Gegenstimme (drei Enthaltungen) hat der Gemeinderat den Baubeschluss gefällt.

Stück um Stück wird die frühere Erweiterungshalle der CJD-Schlossereiwerkstatt derzeit abgetragen. Bis auf ein paar Metallstützen und Querträger ist kaum noch etwas davon zu sehen. Am alten Postweg zwischen der 1-2-3-Halle und dem Friedrich-Abel-Gymnasium in Vaihingen wird Platz geschaffen für ein neues Bauwerk, das bei der Raumnot der zahlreichen Sportler rund um den Kaltenstein ein gutes Stück weit Abhilfe schaffen soll.

Im November waren das Architekturbüro Dietrich/Untertrifaller aus Bregenz und das Büro Wenzel & Wenzel aus Stuttgart mit der weiteren Planung beauftragt worden. Grundsätzlich soll das neue Gebäude als Sporthalle für Vereins- und Schulzwecke dienen und nur für Sportevents genutzt werden – besonders für größere Veranstaltungen wie das zurückliegende internationale Faustballturnier oder Handballspiele. „Bauherr und Betreiber ist die Stadt Vaihingen“, heißt es noch einmal deutlich in der Beschlussvorlage.

Drei Hallenteile

Das Hallenspielfeld wird sich in drei Einzelsporthallen untergliedern lassen. In der Halle wird es eine Tribüne geben, die ausfahrbar und je nach Zuschaueranzahl variabel nutzbar sein wird. In voll ausgefahrenem Zustand biete sie 560 Besuchern Platz. Die Nutzfläche der neuen Sporthalle wird mit gut 1200 Quadratmetern beziffert. In der oberen Ebene, die mit dem alten Postweg auf einer Höhe liegen wird, ist ein ergänzender Multifunktionsraum von 106 Quadratmetern für kleine Gruppen vorgesehen, der durch eine verschiebbare Wand.

Im Außenbereich werden 20 Parkplätze auf dem besagten Areal entstehen, laut Stadt ist das mehr als vorher und mehr als baugesetzlich geschaffen werden müssten. Im Herbst vergangenen Jahres hatten einige Anwohner aus der Schloßbergstraße und anderen tangierten Bereichen ihre Bedenken ein Defizit an Stellplätzen, ein hohes Verkaufsaufkommen und Gefährdungssituationen auf der beengten Fahrbahn beklagt. SPD-Fraktionschef Eberhard Berg übte Kritik: „Wenn wir da sensibler rangehen, kriegen wir auch die Bürger ins Boot.“

Mitte September 2020, so hoffen die Verantwortlichen, soll die neue Halle fertig sein und in Betrieb genommen werden.