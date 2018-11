Steingrube Nächster Zeitplan für die Brücke

Von Mathias Schmid

Diese Verschiebung soll die letzte sein, hofft Sachsenheims Tiefbauamt-Leiter Pablo Burkhardt und ist zuversichtlich, dass das Bauvorhaben Eisenbahnbrücke in Großsachsenheim im dritten Quartal 2019 abgeschlossen werden kann. Damit wäre endlich ein Dauer-Ärgernis der Stadt vom Tisch und die Vereine in der Steingrube könnten wieder normal arbeiten.

Der eine oder andere, der es hört, mag es vielleicht nicht so recht glauben: Die neue Brücke in die Großsachsenheimer Steingrube soll tatsächlich spätestens Anfang Herbst 2019 fertig sein. Nach dann fast vier Jahren wäre die Überfahrt zu den Vereinen Sportfreunde, Tennisclub, Ditib und der Lagerhalle der Stadtkapelle wieder frei. Aktuell kann die Steingrube nur über den Feldweg, der zwischen Großsachsenheim und Bietigheim von der Metterzimmerer Straße abgeht, angefahren werden. Doch Zeitpläne gab es schon viele – und alle mussten sie verworfen und nach hinten korrigiert werden.

Vorbereitung bis Weihnachten

Tiefbauamt-Leiter Burkhardt ist aber relativ sicher, dass es jetzt zu keinen großen Verzögerungen mehr kommen wird. Das hat zwei Gründe: Zum einen sollen noch in diesem Jahr alle Untergrund- und Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen werden. 2019 kann dann zunächst der noch fehlende Unterbau auf der Südseite und im Anschluss die eigentliche Brücke gebaut werden. Wenn wir nächstes Jahr mit den Bauarbeiten beginnen, sind wir nicht mehr im Bestand drin“, meint Burkhardt zur Tatsache, dass dann nur noch die neuen Elemente gebaut werden und keine Überraschungen wie versteckte Kabel im Boden mehr lauern können. Genau ein solches hatte, wie berichtet, zur jüngsten Verzögerung geführt.

Zum anderen gibt es, wie Burkhardt betont, keine Sperrzeiten mehr von der Deutschen Bahn für die unter der Brücke hindurchführende Bahnstrecke. Heißt: Die Teile müssen nachts bei laufendem Bahnbetrieb in den Pausen zwischen den Zügen eingebaut werden. Was zunächst wie ein Handycap klingt, könne sich durchaus als Vorteil entpuppen. Denn zwar muss so mehr Zeit eingeplant werden. Dafür kann jetzt unabhängig von der Bahn agiert werden. Die Abstimmung bezüglich Sperrzeiten für die Eisenbahnstrecke war laut Stadtverwaltung eines der Hauptprobleme für die langwierige Planung.

„Ursprünglich hatten wir einen Tag für das Einheben der Fertigteile im Bauplan vorgesehen. Das wird jetzt wohl nicht funktionieren“, meint Burkhardt und tippt eher auf zwei bis drei Wochenenden. „Aber dafür sind wir unabhängig. Wenn wir wieder ein festes Wochenende mit Sperrzeiten hätten, wären wir nicht flexibel.“ Insgesamt sechs Brückenteile müssen eingehoben werden.

Aktuell wird die Baugrubenböschung auf der Südseite gesichert. Das müsse in sehr kleinen Schritten geschehen, wie der Tiefbauamt-Leiter erklärt. Eines nach dem anderen werden kleinere Löcher ausgegraben und betoniert. Erst wenn ein Abschnitt ausgetrocknet ist, geht es an den nächsten. „So wollen wir verhindern, dass die Böschung noch steiler wird“, erklärt Burkhardt. Bis Weihnachten soll es so weit sein. 2019 soll dann, wie auf der Seite der Steingrube bereits geschehen, auch auf der Südseite an der Eisenbahnstraße der Unterbau für die eigentliche Brücke erfolgen. Ist dann auch der Überbau eingesetzt, fehlen nur noch Fahrbahn und Gehweg. Denn über die neue Brücke sollen zukünftig wieder alle fahren oder laufen können. Die aktuelle Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer wird dann wieder abgebaut.

Kosten steigen noch mal

Auf einen Wermutstropfen wird man sich aber noch einstellen müssen: Die Eisenbahnbrücke wird noch einmal etwas teurer. Um wie viel genau, das will Burkhardt demnächst im Gemeinderat bekanntgeben. Zuletzt ging man von mindestens 2,3 Millionen Euro aus. Der veranschlagte Kostenrahmen sieht maximal 2,4 Millionen Euro vor. Damit dürfte es nun mehr als knapp werden.