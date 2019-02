Sachsenheim Nächster Umzug auf der Schulbaustelle

Von Mathias Schmid

Bernhard Dietrich, Leiter der Gemeinschaftsschule Sachsenheim (GMS) ist bemüht, Optimismus auszustrahlen. „Die Stadt hat uns versichert, dass der Plan eingehalten wird“, sagte er am Montag beim Rundgang durch den sanierten und neu gestalteten Bau A der ehemaligen Burgfeldschule. 18 Klassen sollen hier in eineinhalb Wochen vom Bau B einziehen. Nur: Bisher ist noch kein Zimmer fertig.

Die Belegschaft der GMS muss aktuell an so einiges denken. Das wird auch beim Gang mit Schulleiter Dietrich über den Campus deutlich. So beschäftigt beispielsweise einen Lehrer der Umzug der EDV, der ebenfalls in den Faschingsferien ansteht. „Wir sollten noch ein Backup machen“, weist er hin. Das zeigt: Auch wenn die Belegschaft alle Strapazen meistert, ist es aktuell eben doch Unterricht auf einer Baustelle.

Viel Arbeit an Bau B

Jetzt, da Bau A fertig wird, geht der Umbau in seine entscheidende Phase. Denn Bau B ist der Hauptteil der Sanierung und Neugestaltung. Hier soll alles genau auf die Bedürfnisse einer Gemeinschaftsschule mit individuellem Lernen zugeschnitten werden. Bis dieser fertig ist, bleibt es für Lehrer und Schüler eng. „Wir müssen momentan jeden Raum, der zur Verfügung steht, nutzen“, sagt Dietrich, während er im ehemaligen Lehrerzimmer steht. Auch hier wird erst mal unterrichtet. Später soll der Raum Teil eines Lernateliers werden. Viele Zimmer werden vormittags als Klassenräume und nachmittags für die Ganztagsbetreuung genutzt. „Das macht natürlich schon Stress“, gibt Dietrich zu. Selbst im Foyer der Sporthalle wird unterrichtet. Ein Lehrerzimmer gibt es nicht. „Das hemmt natürlich auch die Kommunikation.“

Am Freitag soll die Bauabnahme erfolgen, am Samstag die Umzugsfirma anrücken. Nach den Ferien müssen die Lehrkräfte dann wohl relativ spontan mit den neuen Gegebenheiten zurechtkommen. Fehlendes Mobiliar wird in den kommenden Wochen geliefert. Dietrich gibt zu, dass der Plan ein wenig straff ist. „Aber wir wollen ja auch, dass der Umbau möglichst schnell beendet ist. Das ist schon belastend für uns.“

Er meint: „Bis jetzt lief der Umbau ganz gut – in Anbetracht der Umstände, die so etwas mit sich bringt.“ Nicht ohne Stolz zeigt er die Behelfs-Container am Rande des Schulzentrums, in denen die Klassen 5 bis 9 sowie zwei vierte Klassen unterrichtet werden. Was von außen sehr provisorisch aussieht, macht von Innen richtig was her. „Es fühlen sich alle wohl hier, es herrscht eine gute Lern-Atmosphäre.“ Eltern seien „am Anfang schon skeptisch, wenn sie die Zimmer dann sehen, finden sie es meist toll.“

So tut der Umbau der GMS dem Zuspruch offenbar keinen Abbruch. Was allerdings direkt zum nächsten Engpass führen könnte. Denn ab kommendem Schuljahr ist eine Fünfzügigkeit in der Sekundarstufe prognostiziert. Heißt: Es werden weitere Klassenzimmer benötigt. Wenn das 13-Millionen-Projekt wie geplant zum Schulbeginn 2020/2021 abgeschlossen ist, könnte es schon wieder zu klein sein. Der Gemeinderat hat die Verwaltung daher 2018 beauftragt hat, Lösungen zu finden. „Wir sind dran“, versichert Stadtsprecherin Nicole Raichle. Das Thema soll bald in die Gremien kommen.

Info Am Freitag, 1. März, von 10 bis 13 Uhr, veranstaltet die GMS ein offenes Klassenzimmer in der Sekundarstufe im „Containerdorf“. Es gibt Infos, unter anderem zu Berufsorientierung und Abschlüssen an der GMS, sowie verschiedene Mitmachaktionen.