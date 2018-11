Kinderführung Mit Sherlock Holmes durchs Museum

Sachsenheim / Rena Weiss

„Hast du keine Pistole?“, fragt ein sechsjähriger Junge Gabriele Hohn-Schwenninger. Sie ist mit kariertem Mantel und Hut als einer der wohl berühmteste Detektiv verkleidet: Sherlock Holmes. Denn am Samstag hatte das Stadtmuseum Sachsenheim zum Kindererlebnisnachmittag zur aktuellen Ausstellung eingeladen. 20 Kinder nahmen daran teil – das Maximum. Anmeldungen jedoch gab es mehr.

„Davon muss man doch spucken“, sagt ein anderes Kind, als Sherlock Holmes alias Hohn-Schwenninger eine Pfeife in die Hand nimmt. Mit großen Augen stehen die 6- bis 11-Jährigen vor ihr und wollen am liebsten gleich loslegen, selbst Detektive zu sein. In kleinen Gruppen von zwei oder drei Kindern erhalten die Teilnehmer kleine Agentenkoffer. Darin ist alles enthalten, was ein echter Detektiv so braucht. Echter? „Gibt es mich denn in echt?“, fragt die Museumsführerin. Nickende Kinderköpfe und ein leises Ja erhält sie als Antwort. „Ich bin komplett erfunden“, erklärt sie jedoch und erzählt gegenüber der BZ, dass viele Menschen – auch Erwachsene – glauben, Sherlock Holmes hätte es wirklich gegeben.

Mit Laser und Lupe

Tatsächlich ist er ein fiktiver Charakter des britischen Schriftstellers Arthur Conan Doyle. Das alles erfahren die Kinder auf spielerische Art und Weise im Museum. Mit eigener Lupe, einem Um-die-Ecke-Gucker und einem Zauberstift, der nur bei bestimmten Licht erscheint, dürfen die Kinder durchs Museum streifen und jede Menge Aufgaben lösen. Bei einem Puzzle muss erraten werden, welches Tier gepuzzelt wird und es gibt sogar einen Laser-Parcours. Doch der ist wie Holmes natürlich nicht echt, sondern besteht aus roten Fäden mit Glöckchen.

„Das ist ein cooles Dingsbums hier“, unterbricht ein Junge kurz die Erklärungen von Gabriele Hohn-Schwenninger und zeigt dabei auf eine Schreibmaschine. Überall im Museum sind Dinge ausgestellt, die man mit Sherlock Holmes in Verbindung bringt. Dabei handelt es sich nicht immer um Originalstücke. Die Schreibmaschine ist jedoch echt und zum Anfassen – die Kinder können nicht widerstehen. „Unsere Führungen kommen sehr gut an“, sagt Hohn-Schwenninger, „auch bei den Erwachsenen.“ Die Taschenlampenführung war einst nur für Kinder gedacht, bis sie auch von den Erwachsenen gewünscht wurde. Am 25. Januar findet die nächste Taschenlampenführung statt. Doch müssen Interessierte schnell sein, die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Gruppen schnell voll.