Sachsenheim Mit Peitschenknall durch die Stadt

Michaela Glemser

Seit 4 Uhr am frühen Morgen war Wilfried Goos am Samstag auf den Beinen. Doch um die Mittagszeit beim Empfang der Urzeln auf dem äußeren Schlosshof vor dem Wasserschloss in Großsachsenheim war von Müdigkeit bei dem Hästräger nichts zu spüren. „Ich bin von klein auf schon mit Herz und Seele beim Urzelntag in Sachsenheim dabei. Das ist einfach eine Tradition, die unbedingt erhalten werden muss. Die Stimmung bei den zahlreichen Zuschauern in den Stadtteilen und unter den beteiligten 350 bis 400 Urzeln ist heute wieder so richtig toll“, schwärmte Goos.

Unter lautem Peitschenknall begrüßte Zunftmeister Thomas Lutsch von der „Urzelnzunft Sachsenheim e.V.“ die Zuschauer und Hästräger, die von der Nordsee bis zum Allgäu aus ganz Deutschland zum Urzelntag nach Sachsenheim angereist waren. Zum letzten Mal in offizieller Mission verwies auch Bürgermeister Horst Fiedler darauf, dass die Urzeln, deren Brauch aus Agnetheln in Siebenbürgen stammt, inzwischen zum Leben in der Stadt fest dazugehören, und Sachsenheim dadurch als nördlichste Stadt der schwäbisch-alemanischen Fasnet bekannt gemacht haben.

Der Sachsenheimer Rathauschef will den Urzeln auch nach seiner Amtszeit weiterhin verbunden bleiben, denn seine Frau Christine und seine beiden Kinder Anna und Mark sind selbst begeisterte Hästräger. Sein Amtsnachfolger Holger Albrich ist bereits seit vielen Jahren bei den Urzeln mit von der Partie und wird wohl am Samstag zum vorerst letzten Mal im Häs den Vorführungen auf dem Schlosshof beigewohnt haben.

Ganz besonders aufregend waren diese auch für Thomas Lang, der erstmals als Mummerl gemeinsam mit seiner Schwester Sabine als Schneiderrössle, die Zunft der Schneider repräsentierte. „Seit vielen Generationen stellen diese beiden Zunftfiguren Mitglieder unserer Familie dar. Es war für mich keine Frage, dass ich diese Tradition fortführen möchte. Es ist heute ein wirklich schönes Gefühl zum ersten Mal diese Rolle ausfüllen zu dürfen“, betonte der 17-jährige Thomas Lang.

Im dicken Bärenkostüm drehte Daniel Schröpfer mit seinem Treiber Alfred Hütter auf dem Schlosshof unter den Klängen der Stadtkapelle Sachsenheim seine Runden. Dieter Fielk komplettierte mit der rund 50 Kilogramm schweren Krone, auf der vier Füchse und vier Marder mit je einem Ei im Maul den Lauf des Lebens symbolisierten, die Repräsentanten der Kürschnerzunft. Hauptmann Edi Haner und seine beiden Engel Frieda und Paul Kleinschnitz gaben den Takt des Geschehens auf dem Schlosshof an, das die vielen Zuschauer immer wieder mit tosendem Applaus bedachten.

Diesen hatten sich auch die Reifenschwingerinnen Biggi Andree, Maja Bitto-Fielk und Nicole Auchter verdient, die mit Sachsenheimer Stadtwein gefüllte Gläser in ihren Reifen kreisen ließen. Bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv ist dabei Maja Bitto-Fielk, die sogar sechs aufeinander gestapelte Gläser in ihrem Reifen balancierte, ohne dass auch nur ein Glas zu Bruch ging.

Seinen historischen Ursprung hat der Urzelnlauf in Agnetheln in Siebenbürgen, wo früher die Handwerkergesellen der unterschiedlichen Zünfte unter Begleitung der Urzeln die Zunftlade vom bisherigen Gesellenmeister zum neuen brachten. „Natürlich ist die Teilnahme am Urzelnlauf in Agnetheln für alle von uns, die dies noch von früher kennen, eine ganz besonders emotionale Sache. Aber die Veranstaltung in Sachsenheim kommt diesem Gefühl schon sehr nahe. Das ist einfach ein Stück Heimat“, machte Wilfried Goos deutlich.

Von diesem ganz speziellen Zusammengehörigkeitsgefühl werden auch schon die jüngsten Generationen ergriffen, wie der fünfjährige Ben Gross zeigte. Trotz Fieber hatte er am Samstag gemeinsam mit Mama Anita stolz sein Urzelnhäs mit der so typischen Glocke über dem Gesäß angezogen, um am Umzug teilzunehmen. „Die Gemeinschaft bei den Urzeln ist mit Worten kaum zu beschreiben. Das habe ich so vorher noch nicht erlebt“, erzählte Anita Gross, die als „Neigschmeckte“ völlig unbedarft vor wenigen Jahren mit der Tradition der Urzeln in Berührung kam. Doch beim bekannten Siebenbürgenlied, der Hymne der Urzeln, konnte auch die Großsachsenheimerin bereits aus voller Kehle mitschmettern.