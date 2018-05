Hauptversammlung Mit neuem Kommandant ins neue Jahr

Sachsenheim / Von Vivien Staib

Mit Paukenschlag und Querflöten eröffnete der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenheim am Samstagabend in der Kirbachtalhalle in Hohenhaslach die diesjährige Hauptversammlung der Feuerwehr. Der Spielmannszug unter Leitung von Ralf Michel, gab zwei Stücke als Einführung des Abends zum Besten.

Laut dem bisherige Kommandant Dirk Makkens, gibt es rund 180 Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr, die sich alle ehrenamtlich engagieren. In Sachsenheim sei die Freiwillige Feuerwehr mit sechs Einsatzabteilungen, insgesamt 13 Einsatzfahrzeugen, Gerätehäusern in jedem Stadtteil und einer modernen Ausrüstung zur Hilfeleistung für alle Einsätze, bestens vorbereitet.

Die jeweiligen Leiter der verschiedenen Aufgabenbereiche innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr, berichteten über die Ereignisse des Jahres 2017, in der es glücklicherweise nur einen großen Einsatz gab. Insgesamt hätte es laut des bisherigen Kommandants Makkens, rund 59 Einsätze gegeben. „Glücklicherweise war darunter nur ein schwerer Verkehrsunfall. Es gab leider mehrere Falschalarme durch Feuermelder und auch wieder einige brennende Mülleimer.“ Die Freiwillige Feuerwehr treffe sich regelmäßig zu Übungen aller Art, um im Falle eines Notfalls geübt und routiniert zu sein.

Auch die Jugendfeuerwehr meldete sich durch Dennis Fackler zu Wort. Laut Fackler, sei 2017 etwas Wichtiges für den Nachwuchserhalt geschehen: Das Mindestalter für den Einstieg in die Jugendfeuerwehr wurde von zwölf auf zehn Jahre gesenkt. Das klinge erst einmal nicht dramatisch, seitdem wurden aber ganze 26 Mitglieder neugewonnen. Die Sachsenheimer Jugendfeuerwehr zählt nun 37 Mitglieder, darunter 29 Jungen und acht Mädchen.

Besonderes Ereignis

Die diesjährige Hauptversammlung fokussierte sich jedoch nicht nur auf den Jahresrückblick 2017 – in diesem Jahr wird das erste Mal in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenheim ein hauptamtlicher Kommandant eingesetzt (die BZ berichtete): Philipp Rousta. Grund hierfür sind die ansteigenden Aufgaben und Forderungen an den Kommandant, der sich nicht nur um Verwaltung und Verband kümmern muss, sondern auch um die 180 Mitglieder der Feuerwehr und dauerhaft als Ansprechpartner zur Verfügung stehen muss. Sachsenheims Bürgermeister Horst Fiedler unterstützt den Wandel innerhalb der Verwaltung: „Der Kommandant kann die Arbeit, die er ehrenamtlich verrichten soll, zeitlich gar nicht vollständig abdecken. Familie, Hauptberuf und eigene Freizeit würden sonst zu kurz kommen und so stellt das Ehrenamt eher Belastung dar.“ So ist es laut Fiedler, notwendig und wichtig, dass das Amt des Kommandanten nun hauptamtlich besetzt werde.

„Die Sachsenheimer Feuerwehr könnte so Pionierarbeit leisten und andere Städte inspirieren. Die Aufgabenfelder nehmen zu und die Kommandantenstelle nun hauptamtlich zu vergeben, ist sehr sinnvoll.“, so der Bürgermeister. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim könnte so laut Fiedler zum Musterbeispiel für diesen historischen Wandel in der Branche werden.