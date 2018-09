Sanierung Mehr Parkplätze sind gewünscht

Sersheim / Yasina Hipp

„Wir haben einen straffen Zeitplan mit der Sanierung der erweiterten Ortsmitte, deswegen sollte alles optimal Hand in Hand laufen“, sagte Bürgermeister Jürgen Scholz im Sersheimer Gemeinderat am Donnerstag. Der erste große Abschnitt in diesem Rahmen, ist die Talstraße, in der viele Geschäfte angesiedelt sind. Aufgrund zahlreicher Löcher, Risse und Schäden in der Wasserleitung muss diese Straße komplett saniert werden. Wie dies geschehen soll, stellte Oliver Daeges vom Ingenieurbüro Daeges den Gemeinderäten in der Sitzung mithilfe von zwei unterschiedlichen Varianten vor.

„Insgesamt unterscheiden sich die beiden Varianten nur insofern, als dass bei Variante zwei die Bepflanzung auf beiden Seiten sein wird, anstatt nur auf der nördlichen Seite“, erklärte Daeges. Bei beiden Varianten beläuft sich die Fahrbahnbreite auf fünfeinhalb Meter, mit einem eineinhalb Meter breiten Gehweg. Die Kreuzungsbereiche werden ebenfalls sowohl bei Variante eins als auch bei Variante zwei, mithilfe von 6 bis 8 Zentimetern hohen Bremsschwellen versehen, um die Verkehrsgeschwindigkeit zu reduzieren. Zwischen den bisher geplanten neun Längsparkplätzen, entstehen bei Variante eins, nur auf einer Straßenseite, Grünflächen in Form von Bäumen oder Blumen. In Variante zwei gäbe es versetzt zur einen Straßenseite weitere Grünflächen auf der anderen Straßenseite. „Dies würde dazu führen, dass die Autofahrer noch weiter abbremsen müssten, da der Verkehr ja dann um die Grüninseln drumherum laufen muss“, sagte Oliver Daeges. Hinsichtlich der Kosten unterscheiden sich die beiden Varianten nur sehr geringfügig, insgesamt wird die Sanierung um die 1,2 Millionen Euro kosten.

Gemeinderat Bastian Zeeb von den Unabhängigen Bürgern fragte: „Sind die Geschwindigkeiten in der Straße denn so hoch, dass man solche Maßnahmen braucht?“ Bürgermeister Jürgen Scholz bejahte dies. Eigene Messungen und Auswertungen sowie die Reaktionen der Anwohner würden dies bestätigen. Gemeinderat Sieghard Geske von den Freien Wählern achtete mehr auf die Parkmöglichkeiten: „Grün ist ja schön und gut, aber nicht zu viel davon. Parkplätze sind deutlich wichtiger.“

Scholz trifft Entscheidung

Scholz traf nach einigen Diskussionen dann schlussendlich die Entscheidung: „Wir wählen jetzt die Variante eins, mit der Bepflanzung auf nur einer Seite. Die Grüninseln sollen dort unterlassen werden, wo weitere Parkplätze sinnvoll wären, sodass wir von neun auf zirka zwölf Parkplätze kommen.“ Der Gemeinderat stimmte diesem Beschluss zu.

Am 15. November findet dann die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung statt. Im Frühjahr 2019 sollen die Bauarbeiten in zwei Abschnitten, dem ersten zwischen dem CAP-Lebensmittelmarkt, über die Kreuzung Reichstraße, Sonnenstraße bis zur Industriestraße, und dem zweiten zwischen dem CAP-Markt und Sedanstraße Richtung Ortskern, starten.