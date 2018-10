Sachsenheim Mehr Geld in Sachsenheims Kassen

Von Mathias Schmid

Die Stadt Sachsenheim darf sich über ein wenig mehr finanziellen Spielraum freuen. Das zeigte der Finanzzwischenbericht, der am Dienstagabend im Sachsenheimer Gemeinderat von Kämmerer Lars Roller vorgestellt wurde. Bürgermeister Horst Fiedler resümierte: „Das ist wieder ein gutes Jahr. Die Taktik, vorsichtig zu kalkulieren, war richtig.“ Zudem deutete Roller an, dass sich auch in der Endabrechnung für 2017 eine Verbesserung abzeichne.

Das würde heißen, dass die Stadt 2017 auskäme, ohne Geld aus der Rücklage zu nehmen. Und 2018 würde die Entnahme von 4,9 auf 2,7 Millionen Euro schrumpfen. Somit wären Ende 2018 noch 11,7 Millionen Euro in der Rücklage vorhanden. Dieses Geld wird in den kommenden Jahren aber wegen der zahlreichen Bauvorhaben dahinschmelzen.

Mehr Gewerbesteuer

Unterm Strich ergibt sich für 2018 im Verwaltungshaushalt ein Plus von 1,3 Millionen Euro, das dem Vermögenshaushalt zugutekommt. Nach aktuellen Annahmen ergeben sich Mehreinnahmen von rund 2,7 Millionen Euro. Vor allem bei der Gewerbesteuer gibt es ein Plus von 1,5 Millionen Euro auf insgesamt 5,5 Millionen Euro. Allerdings ergibt sich durch das Plus an dieser Stelle auch eine deutlich erhöhte Ausgabenposition. Denn die Stadt Sachsenheim nimmt zunächst die gesamte Gewerbe- und Grundsteuer des Zweckverbands Eichwald ein, muss dann aber rund 50 Prozent wieder an die anderen Mitgliedskommunen Bietigheim-Bissingen, Oberriexingen, und Sersheim ausschütten. Statt 1,1 Millionen Euro müssen 2018 so wohl 1,8 Millionen abgeführt werden.

Auch an anderer Stelle im Verwaltungshaushalt wird 2018 voraussichtlich mehr ausgegeben: Die Gewerbesteuerumlage steigt um knapp 300 000 Euro auf gut eine Million an. Und die Ausgaben bei der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung verdoppeln sich auf 880 000 Euro. Dafür wird beim Personal eine knappe Viertelmillion Euro eingespart.

Im Verwaltungshaushalt selbst ergibt sich für 2018 voraussichtlich zwar ebenfalls ein Plus von gut einer Million Euro. Dabei sind aber 780 000 Euro ein Nachtrag von Grundstückserlösen aus dem Neubaugebiet Sonnenfeld in Großsachsenheim. Dieses Geld hätte eigentlich schon 2017 verbucht werden sollen, fehlt also an dieser Stelle wiederum.

Auf der Ausgabenseite gibt es 2018 wohl viele kleinere Punkte, die teurer werden oder neu aufgenommen wurden. Der größte davon ist eine Rate für die Sanierung der Kirbachschule mit 200 000 Euro.

Mehreinnahme kein Vergnügen

Eine kritische Anmerkung musste Thomas Wörner (GLS) noch bezüglich der Mehreinnahmen von 150 000 Euro bei der Vergnügungssteuer loswerden. „Das kommt rein von Spielautomaten und ist nichts Positives. Da stecken unter anderem Kinder dahinter, die nichts zu essen bekommen“, meinte er mit Blick auf die Spielsucht. Bürgermeister Horst Fiedler stimmte zu und verwies darauf, dass man bei der Steuer „am oberen Limit“ sei und dass sie „eine Möglichkeit ist, das Glücksspiel einzudämmen“.