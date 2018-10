Ehrung Marathon im Händeschütteln

Next

Standesgemäß fuhr die Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner mit der Kutsche in ihre Heimatstadt Vaihingen ein. © Foto: Michael Banholzer

Michael Banholzer

Das Händeschütteln dürfte Carolin Klöckner spätestens seit ihrer Zeit als württembergische Weinkönigin in Leib und Seele übergegangen sein. Am Samstagabend hatte die frischgebackene Deutsche Weinkönigin aber noch einmal einen regelrechten Marathon in dieser Disziplin zu absolvieren. Beim festlichen Empfang der Stadt Vaihingen und des Weinbauverbandes Württemberg, der mangels freier städtischer Räume auf dem Gündelbacher Sonnenhof stattfand, hatte die 23-Jährige noch einmal Dutzende Gratulationen, Umarmungen und Küsschen entgegenzunehmen.

Zunächst war aber Warten angesagt, denn standesgemäß wurde die Weinkönigin per Pferdekutsche zum Veranstaltungsort chauffiert. Unter den Vertretern aus der Politik erblickte man Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch – 1976 selbst die erste Deutsche Weinkönigin aus Württemberg –, den Europaabgeordneten Rainer Wieland sowie die Landtagsabgeordneten Konrad Epple, Daniel Renkonen und Fabian Gramling.

Die Wahl von Carolin Klöckner sei eine Ehre nicht nur für die Stadt und den Landkreis, sondern auch das ganze Weinbaugebiet Württemberg, sagte Oberbürgermeister Gerd Maisch. 32 Jahre habe man auf eine Rückkehr des Titels warten müssen. Umso größer sei nun die Freude, so Maisch und ließ auch Klöckners Vorgängerinnen Friedlinde Gurr-Hirsch, Carola Geiger-Kaiser (1983) und Helga Drauz-Oertel (1986) nicht unerwähnt. Klöckner werde mit ihren Eigenschaften, die ihr zum Sieg verholfen hatten, das vor ihr liegende Jahr mit Bravour meistern. „Sie ist schlagfertig, charmant, klug und fachkundig“, so der OB.

Silicon Valley des Weins

Weinkönigin werde man nicht von ungefähr, betonte Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Carolin Klöckner habe mit ihrer Persönlichkeit überzeugt. Und damit werde sie gewiss auch den Rest der Welt für den deutschen Wein begeistern können. Vorab überhaupt keinen Zweifel an Klöckners Wahl hatte nach eigenen Angaben der Ludwigsburger Landrat Dr. Rainer Haas. Der Kreis habe „mit rund 365 Hektar bundesweit den größten Anteil an insgesamt 1400 Hektar terrassierten Weinbausteillagen“ und sei somit quasi „das Silicon Valley des deutschen Weinbaus“.

Einhorn als Ring

Martin Fischer, Gastgeber des Abends und Vorsitzender der Vaihinger Weinlöwen, überreichte Klöckner einen Ring, der der Krone der Vaihinger Weinprinzessin nachempfunden war, die Klöckner ebenfalls zwei Jahre getragen hatte. Mit eingraviert war ein Einhorn – das Glückssymbol hatte Klöckner bei der Wahl am 28. September als Ohrring getragen.

Carolin Klöckner zeigte sich sehr bewegt von diesem Empfang. „Es bedeutet mir sehr, sehr viel, dass so viele gekommen sind.“ Zum Dank hielt sie eine Rede, die alles andere als von der Stange war. In einer Art Weinmärchen verwob sie alle Personen, die sie auf ihrem Weg zur Weinhoheit begleitet hatten, auf augenzwinkernde Weise.