Wasserversorgung Lösung wegen Engpässen gesucht

Markgröningen / mig

Dem Zweckverband der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe gehören die Gemeinden Besigheim, Bönnigheim, Erligheim, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Markgröningen und Sachsenheim an. Verbandsvorsitzender ist Bürgermeister Rudolf Kürner. Der technische Betrieb liegt derzeit in den Händen von Wassermeister Erich Wörner und seinem Stellvertreter Friedrich Reiner. An den Wochenenden und in den Nachtzeiten übernimmt die Bodensee-Wasserversorgung.

Da es bei Krankheit oder Urlaub der beiden Mitarbeiter zu Engpässen kam, und der Wassermeister zudem künftig in Altersteilzeit geht, muss nach einer neuen Lösung gesucht werden. So soll der Stellvertreter des Wassermeisters weiterhin bei der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe verbleiben, aber die technische Betriebsführung an ein externes Versorgungsunternehmen vergeben werden.

Geteilte Meinung

Matthias Reutter (FW) regte in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, ob nicht die gesamte Leitung an ein externes Versorgungsunternehmen wie die Bodensee-Wasserversorgung übertragen werden sollte. Bürgermeister Rudolf Kürner stand dem skeptisch gegenüber. Er befürchtete, dass unter einer externen Leitung die eigenen Quellen der Wasserversorgungsgruppe still gelegt werden könnten. Claudia Thannheimer (CDU) erklärte, dass eine externe Verbandsführung nicht die Auflösung der Wasserversorgungsgruppe bedeuten müsse, da politisch auch entsprechend Einfluss genommen werden könne. Auch andere Versorgungsunternehmen wie die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen brachten die Ratsmitglieder ins Gespräch. Kürner versprach diesen Vorschlag in der Verbandsversammlung vorzutragen und eingehend zu prüfen.