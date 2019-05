Gewaltige Rauchschwaden zogen am Mittwochabend aus der Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens am Ortsrand von Kleinsachsenheim. Schon bald waren die ersten Sirenen zu hören, und zwei Löschfahrzeuge, gefolgt von einem Gerätewagen „Logistik“, trafen am Einsatzort im Heinzenberger Weg ein. Gruppenführer Marcel Reinke verschaffte sich ruhig einen Überblick über die Lage und gab den Befehl für den Aufbau des sogenannten „ersten Löschrohrs“.

„Wenn dieser Begriff fällt, wissen die Wehrleute genau was zu tun ist. Das ist auch das Ziel der Grundausbildung, dass Handlungsabläufe so trainiert und eingeübt werden, dass sie später automatisch abgerufen werden können“, machte der Sachsenheimer Stadtkommandant Philipp Rousta deutlich.

Doch nicht nur der Aufbau eines Löschangriffs gehörte zur Abschlussprüfung der praktischen Feuerwehrgrundausbildung, sondern auch die Personenrettung. So halfen einige der jungen Floriansjünger einer scheinbar verletzten Frau aus dem Gebäude, wieder andere versorgten an der Einsatzstelle einen Mann, der Schmerzen an Schulter und Bein simulierte. „Alle diese Einheiten waren Teil der Grundausbildung, welche die vier Frauen und 20 Männer aus Sachsenheim, Oberriexingen, Sersheim, Freudental, Kirchheim und Bietigheim-Bissingen seit Anfang April dieses Jahres in rund 70 Stunden absolvierten“, erklärte Ausbildungsleiter Thomas Galenziok aus Sachsenheim. Das Durchschnittsalter der diesjährigen Teilnehmer war im Vergleich zu den vergangenen Lehrgängen sehr jung. Gerade einmal 18 Jahre alt ist beispielsweise Mariella Weißschuh aus Häfnerhaslach, deren Vater Michael der ehemalige Abteilungskommandant der Kirbachtalgemeinde ist. „In meiner Familie sind viele bei der Feuerwehr. Bisher hatte ich dafür aber nicht die Zeit und auch nicht so großes Interesse. Das hat sich aber jetzt nach meiner Berufsausbildung geändert, denn ich finde es wichtig, sich für die Gemeinschaft einzusetzen und etwas Sinnvolles zu tun“, betonte die junge Frau, die im Bekanntenkreis manchmal gegen das Vorurteil ankämpfen muss, dass Frauen für die Aufgaben in der Feuerwehr nicht stark genug seien. „Das ist überhaupt nicht so. Es gab in der gesamten Grundausbildung kaum etwas, was ich nicht geschafft hätte. Einzig mit der Höhe und dem Klettern auf die Drehleiter hatte ich etwas Schwierigkeiten“, erzählte Weißschuh, die wie die anderen Prüflinge bereits am Montag den theoretischen Teil der Grundausbildung erfolgreich hinter sich brachte.

Auch solche Quereinsteiger wie die junge Häfnerhaslacherin gab es beim diesjährigen Lehrgang, wenn gleich das Gros der 24 Teilnehmer aus den Reihen der unterschiedlichen Jugendwehren kam. Die jungen Wehrleute lernten in den letzten Wochen das Element Feuer und die passenden Löschmittel im Detail kennen. Sie erfuhren, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen bei der Personenrettung erforderlich sind, wie technische Hilfe zum Beispiel bei einem Unfall geleistet werden kann, sie studierten die rechtlichen Grundlagen, die bei der Unfallverhütung zu beachten sind, übten den korrekten Ablauf eines Funkgesprächs ein und trainierten die verschiedensten Löscheinsätze.

„Natürlich ist dies anstrengend neben dem normalen Berufsalltag. Manchmal gingen die Schulungen bis um zehn Uhr abends und am nächsten Morgen musste ich um 5.30 Uhr wieder aus dem Haus“, erinnert sich Mariella Weißschuh, die beruflich als Finanzwirtin tätig ist. Doch das Engagement der jungen Wehrleute hat sich gelohnt, denn alle 24 Frauen und Männer erhielten nach der Abschlussprüfung am Mittwoch ihre Urkunde für die erfolgreiche Grundausbildung und können jetzt in den aktiven Wehrabteilungen anpacken.

Besondere Schwierigkeit der Abschlussprüfung war die Entnahme von Löschwasser aus einer nahegelegen Saugstelle mit Hilfe einer großen Tragkraftspritze. „Unser Ausbildungsteam hat wieder sehr gute Arbeit geleistet, und die Gesamtwehr in der Stadt erhält kompetente Verstärkug für die Zukunft“, lobte der Sachsenheimer Stadtkommandant Philipp Rousta.