Ehrungsabend Lob für Sieg, Einsatz und Engagement

Michaela Glemser

So weit sie sich zurück erinnern kann, sind die Aktivitäten des Schwäbischen Albvereins feste Bestandteile in ihrem Leben. Ingrid Zucker ist gerne draußen in der Natur und wandert. Am liebsten ist die 76-Jährige dabei in der Gesellschaft von Gleichgesinnten. „Wir unternehmen viele Ausflüge, und einmal im Monat findet eine Seniorenwanderung statt. Dies gefällt mir einfach gut und deswegen engagiere ich mich auch schon lange beim Schwäbischen Albverein in Sachsenheim“, betonte die rüstige Rentnerin, die seit 25 Jahren die Finanzen des Schwäbischen Albvereins in Sachsenheim als Kassiererin verwaltet. Für dieses langjährige, ehrenamtliche Engagement zeichnete sie Bürgermeister Horst Fiedler am Samstagabend mit einer Urkunde sowie der Verdienstmedaille der Stadt aus.

Unterhaltsamer Abend

Der Vorsitzende der Sport- und Kulturgemeinschaft Sachsenheim (SKS), Heiner Bierbrodt, konnte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher zur SKS-Jahresfeier in der Mehrzweckhalle in Kleinsachsenheim begrüßen. Im Rahmen dieser Veranstaltung finden alljährlich die Ehrungen von verdienten Ehrenamtlichen, Sportlern und Blutspendern statt. Die Musikanten der Stadtkapelle Sachsenheim unter der Leitung von Dieter Göttfert gestalteten den schwungvollen Auftakt eines unterhaltsamen Abends, bei dem Moderator Matthias Eigel vom TSV Kleinsachsenheim durch das Programm führte, das unter dem Motto „Schneller, höher, weiter“ stand. Doch Bürgermeister Horst Fiedler verwies in seiner Grußrede darauf, dass es bei den Ehrungen nicht nur um die Auszeichnung sportlicher Rekorde und Leitungen gehe, sondern vor allem auch um Lob für beispielhaftes Miteinander und vorbildhaften Gemeinsinn.

Nicht schneller und höher

„Ehrenamtliches Engagement in vielfältiger Form ist ein Markenzeichen Sachsenheims. Das Ehrenamt bildet das Fundament der Vereine“, betonte Horst Fiedler. Eine solche langjährige Basis seines Vereins ist auch Reiner Schneider vom TSV Häfnerhaslach. „Im Alter von zehn Jahren habe ich in meinem Verein mit dem Fußball spielen angefangen. Seit dieser Zeit war ich in verschiedenen Funktionen beim TSV Häfnerhaslach tätig. Natürlich gehört meine Leidenschaft nach wie vor überwiegend dem Fußball“, machte Reiner Schneider deutlich. Der 61-Jährige ist seit 1997 Zweiter Vorstand und seit 1984 Abteilungsleiter für Fußball. „Beruf und Ehrenamt in einem Verein unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer ganz einfach. Daher scheuen viele heute davor zurück eine solche Aufgabe zu übernehmen. Zudem ist die Nachwuchsgewinnung eine große Herausforderung. Früher gab es für die Jugendlichen nur den Fußball, heute können sie auf ein breites Angebot zurückgreifen. Da müssen wir in den Sportvereinen den jungen Menschen schon etwas bieten“, erläuterte Reiner Schneider, der federführend in seinem Verein alljährlich ein Trainingslager für die Fußballer der Kreisliga in der Türkei organisiert.

Von Bürgermeister Horst Fiedler auch auf die Bühne gebeten wurde Jutta Berkemer-Ziegler vom DRK-Ortsverein Sachsenheim. Als Jugendliche im Alter von 15 Jahren trat sie damals der Jugendgruppe des DRK bei, nachdem durch einen Erste-Hilfe-Kurs in der Schule ihr Interesse an diesem Dienst für die Allgemeinheit geweckt worden war.

„Ich wurde sehr schnell Jugendgruppenleiterin und habe von Anfang an die Kameradschaft beim DRK sehr genossen. Außerdem gibt es mir ein gutes Gefühl, für andere da sein zu können“, unterstrich Jutta Berkemer-Ziegler, die von 1991 bis 2002 nicht nur Jugendgruppenleiterin, Gruppenleiterin und stellvertretende Bereitschaftsleiterin beim DRK Sachsenheim war, sondern von 2002 bis heute auch Bereitschaftsleiterin und seit 2011 zudem noch Gruppenführerin im Bevölkerungsschutz. „Natürlich war ich auch bei Einsätzen der Feuerwehr mit von der Partie, die nicht immer ganz einfach waren, wenn beispielsweise eine Familie psychologisch betreut werden musste, deren Zuhause gerade den Flammen zum Opfer fiel“, erinnert sich die Sachsenheimerin.

Auch die Ausbildungsleiterin beim DRK Sachsenheim, Birgit Schelling, der langjährige Vorstand des Schützenvereins Hohenhaslach, Rainer Klein, die Übungsleiterin beim Kinderturnen des TV Ochsenbach, Patricia Bässler-Schmassmann, die Vorsitzende des Kleinsachsenheimer Krankenpflegevereins, Heidemarie von Vacano, die Abteilungsleiterin für das Turnen beim TV Großsachsenheim, Nadine Ilshöfer sowie Anja Jauß vom Obst- und Gartenbauverein Kleinsachsenheim durften sich als ehrenamtlich engagierte Vereinsangehörige bei der SKS-Jahresfeier ebenfalls über eine Auszeichnung freuen.

Dank des Bürgermeisters

Bürgermeister Horst Fiedler bedankte sich bei ihnen, denn dadurch dass diese Menschen sich in den Dienst für die Gesellschaft stellten, werde vieles in der Stadt überhaupt erst möglich.