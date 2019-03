Sachsenheim Liebesbriefe an die Front

Ein Brief, den Rosa Kolb an ihren Karl schrieb. © Foto: Herbert Ade-Thurow

Von Ifigenia Stogios

In der Zeit, als es noch keine Telefone und PCs gab, hatten Briefe einen ganz anderen Stellenwert, zumal, wenn Krieg herrschte. Das beweisen unter anderem auch Briefausschnitte aus dem Ersten Weltkrieg, die in Sachsenheims aktueller historischen Zeitschrift „Die Mörin“ zu lesen sind. Die Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte bringt dieses Jahr Feldpost unter dem Titel „Was schreibt die Liebste? Ein Hohenhaslacher erhält Briefe aus der Heimat im Ersten Weltkrieg“ ans Licht. Die Briefe erhielt der Hohenhaslacher Karl Kolb von seiner Geliebten. 236 Feldpostbriefe schrieb ihm die Handarbeitslehrerin Rosa Kolb, geboren in Freudental und wohnhaft in Hohenhaslach, in der Zeit zwischen 1914 und 1918. Auch er schrieb ihr, doch seine Briefe wurden nicht mehr gefunden.

Beruflich war Karl Kolb im Polizeidienst tätig. Geboren wurde er am 12. Februar 1888 in Hohenhaslach. Er starb 1957 in Heilbronn. Während des Ersten Weltkriegs war er in Belgien stationiert, später ging es an die Ostfront nach Ostpreußen, Polen und Russland. Gegen Kriegsende kehrte er nach Belgien zurück.

Briefe mit Blumen

Doch was bewegt zwei verliebte Hohenhaslacher, die wegen des Kriegs getrennt leben müssen? In den Briefen von Rosa Kolb fällt auf, wie sehr sie sich um ihren Liebsten sorgt. Sie möchte wissen, ob er gut untergebracht ist, wo er sich befindet und ob er genug Essen bekommt. Immer, wenn sie länger keine Post erhält, schwankt ihre Stimmung: „Bist du so schreibfaul geworden, Karl? Denn auch mich lässt du in letzter Zeit fast immer eine ganze Woche warten.“ Auch schickt sie ihm schon mal Blumen – die packt sie mit in den Briefumschlag – und erhält auch von ihm welche.

Im November 1914 sind bereits die ersten Einschränkungen zu spüren, die der Krieg mit sich bringt. Die Frau erwähnt in einem Brief, dass es kein Petroleum mehr gebe und dass sie sich „mit Stumpenlichtern begnügen muss“. Und es mangelt an vielem, lässt sie ihn wissen, wie etwa an Trinkwasser und Kleidung. Später heißt es: „Die Bäcker dürfen nur noch bei Tag backen, und die Wecken, die sie gegenwärtig backen, sind fast ungenießbar.“

Im Oktober 1916 hört man Kampflärm aus Richtung Stuttgart. Es handelt sich um Luftangriffe auf die Stadt. Und die Menschen werden auf schwierige Zeiten vorbereitet. Rosa Kolb berichtet, dass sogar Vorträge darüber gehalten werden, wie Frauen Kriegskost zubereiten können. Aber sie hält nicht viel davon. Stattdessen meint sie: „Ich übe mich besser in der Friedenskost, damit ich dir später gute Spätzle vorsetzen kann.“

Per Brief den Hochzeitstermin festzulegen, das könnte sich heutzutage kaum jemand vorstellen. Im November 1917 schreibt Rosa ihrem Verlobten, dass er sich am 14. Dezember beurlauben lassen soll, damit sie dann nach einer Woche heiraten können.

Hoffnung auf Frieden

Bemerkenswert ist, dass bis zu drei Mal am Tag Briefe zur Kriegszeit ausgestellt wurden. Briefe von Ostpreußen kamen in Hohenhaslach innerhalb von drei bis vier Tagen an. Eugen Müllers Begründung dazu, der alle Briefe las: „Die Militärführung legte großen Wert darauf, die Moral der Truppe aufrecht zu erhalten.“

Neben den persönlichen Bedürfnissen, kommt auch immer wieder die Hoffnung, dass der Krieg zu Ende geht, zum Vorschein. Im Februar 1918 heißt es in Rosa Kolbs Brief: „Und vorgestern haben die Kirchenglocken im ganzen Lande geläutet, von wegen dem Friedensschluss mit ganz Russland. Und gestern dann die Enttäuschung, als es nicht so war.“

Die historischen Briefe hat Claudia Papp vom Stadtarchiv Sachsenheim bei einer Haushaltsauflösung angekauft. Das berichtet Eugen Müller, der alle Briefe von 2016 bis 2017 transkribierte. Diese waren in Sütterlin-Schrift geschrieben. 450 Seiten entstanden daraus. Geplant war, dass die Ausschnitte Ende 2018 zum 100-jährigen Jubiläum des Kriegsendes erscheinen sollten, doch das musste dann aus zeitlichen Gründen verschoben werden. „Die originalen Briefe sind im Stadtarchiv bewahrt und sollen den Schulen als Quelle für den Ersten Weltkrieg dienen“, sagt Müller.

Info Die aktuelle 94. Ausgabe der „Mörin“ enthält außer den Briefausschnitten auch noch einen Rückblick auf das Jahr 2018. Die Zeitschrift gibt es bei der Buchhandlung Bader in Sachsenheim zum Preis von vier Euro zu kaufen. Frühere Ausgaben können über den Verein bezogen werden.