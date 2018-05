Vaihingen Lauter Schlag in der Nacht

Vaihingen / bz

Durch einen lauten Schlag wurden am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr Anwohner in der Angelstraße in Vaihingen geweckt. Wie sich später herausstellte, hatte einer unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw Kia am Straßenrand gerammt, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte kollidierte dabei mit der Beifahrertüre des Kia, drückte sie ein und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Vaihingen unter der Telefonnummer (07042) 9410 in Verbindung zu setzen.