Charity Laufen für Kinder auf Haiti

Sachsenheim / bz

Alle Mädchen und Jungen der Grundschule Kleinsachsenheim legen sich beim Sponsorenlauf an diesem Freitag, 4. Mai, ins Zeug. Sie wollen den Schulbau im haitianischen Dorf Dano einen wichtigen Schritt weiterbringen. Das berichtet der Verein Haiti-WIR-helfen.

Jede gelaufene Runde zählt und zahlt auf das Spendenkonto ein, das die Schüler der Grundschule Kleinsachsenheim am Freitag für das Hilfsprojekt füllen wollen. In den vergangenen Wochen haben die Kinder in ihrem Familien- und Freundeskreis Sponsoren gewonnen. Der Sponsorenlauf startet am Freitag um 11.15 Uhr. Das gesamte Kollegium und viele Eltern unterstützen die Grundschulkinder in ihrem Engagement. Am 17. Mai wird der Scheck dann an Matthias Eigel, Erster Vorsitzender von Haiti-WIR-helfen übergeben.

Der Verein Haiti-WIR-helfen baut in Dano – einer Region, die schwer vom Erdbeben im Jahr 2010 getroffen worden ist – eine Schule für 200 Kinder. Vor wenigen Wochen haben die Schüler nach gut einem Jahr Bauzeit die Räume bezogen. Noch fehlen wichtige Dinge wie Mobiliar, Schulmaterial und die langfristige Sicherung von Schulspeisung und Unterhaltskosten.