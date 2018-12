Austausch Langjährige Freundschaft

Von Michaela Glemser

Eine Brieffreundschaft zwischen Christiane Hähnle und France Vanel bildete den Ursprung der Städtepartnerschaft zwischen Sachsenheim und dem südfranzösischen Valréas, die im kommenden Jahr 2019 bereits 25 Jahre besteht. Nachdem die Vertreter beider Gemeindeverwaltungen schon im Juni 1991 einen Freundschaftsvertrag miteinander geschlossen hatten, konnten im Jahr 1994 auch die offiziellen Partnerschaftsurkunden der beiden Kommunen unterzeichnet werden.

„Wir sind sehr stolz auf unsere seit vielen Jahren bestehende, äußerst lebendige Partnerschaft, in deren Rahmen viele Begegnungen stattfinden, an denen die Bevölkerung so rege Anteil nimmt. Das ist wirklich toll und keine Selbstverständlichkeit“, betont Karin Wycisk, die mit viel Herzblut seit 2007 das Sachsenheimer Partnerschaftskomitee ehrenamtlich leitet. Das Jubiläum der Städtepartnerschaft soll kommendes Jahr bei zwei Veranstaltungen speziell gefeiert werden. Zunächst wird um die „Nuit du Petit Saint Jean“ vom 23. auf den 24. Juni 2019 herum in Valréas auf die erfolgreichen Verbindungen angestoßen. Aus Anlass des „Sommers am Schloss“ wird anschließend in Sachsenheim am 19. Juli 2019 im Kulturhaus eine besondere Feierstunde zum Partnerschaftsjubiläum stattfinden. „Im Juni werden wir eine Bürgerfahrt zu den Feierlichkeiten in Valréas machen. Eine Delegation aus Frankreich wird wiederum an unserer Jubiläumsfeier in Sachsenheim teilnehmen. Aber dies sind nicht die einzigen Möglichkeiten zur Begegnung im kommenden Jahr“, macht Karin Wycisk deutlich.

So werden Ende April einige Sachsenheimer Wengerter nach Valréas reisen, um sich über den Weinbau vor Ort zu informieren. In diesem Jahr hatten die Wengerter Besuch aus Frankreich und präsentierten ihre Weingüter. Im Juli 2019 wird Sebastian Holler in der südfranzösischen Stadt vor den Toren der Provence ein Radsportcamp organisieren, an dem Radlerfreunde aus Sachsenheim teilnehmen und die Umgebung um den Mont Ventoux erkunden werden. Im September 2019 reisen die Mitglieder des Liederkranzes Ochsenbach mit ihrer Leiterin Christiane Hähnle zu unterschiedlichen Konzerten nach Valréas, und natürlich soll auch wieder ein Verwaltungsaustausch vor allem für die jüngeren Mitarbeiter der beiden Kommunen durchgeführt werden. „Überhaupt wollen wir versuchen die jungen Menschen wieder etwas mehr in die Städtepartnerschaft einzubinden und unseren Schulen eventuell Brief- oder Mailkontakte nach Frankreich vermitteln. Vielleicht können Kinder und Jugendliche auf diese Weise auf privater Ebene von den Beziehungen nach Valréas profitieren“, macht Karin Wycisk deutlich. Sie hat lange Jahre an der Grundschule in Kleinsachsenheim ein Austauschprogramm mit einer Schule in Valréas geleitet. Dies heute noch auf die Beine zu stellen, sei jedoch zu schwierig, denn die französische Sprache habe im Schulunterricht nicht mehr die Bedeutung wie früher.

Natürlich werden Aussteller und Besucher aus Valréas im Jahr 2019 auch wieder am Spätlingsmarkt im November im Kreishaus in Ludwigsburg und beim Weihnachtsmarkt Anfang Dezember in Großsachsenheim vertreten sein. Zudem werden die Bilder von Künstler Reiner Thaller im Oktober im Tourismusbüro in Valréas zu sehen sein. Der Hobbymaler und Vorsitzende des TSV Kleinsachenheim präsentiert seine Werke im Rahmen der „La Semaine Du Goût“ mit vielen kulinarischen Höhepunkten. „Ich denke, dass unser Jubiläumsjahr wieder sehr ereignisreich werden wird, denn auch auf privater Ebene sind inzwischen tiefe Freundschaften entstanden. Die Familien besuchen sich gegenseitig oder fahren gemeinsam in den Urlaub“, erklärt Karin Wycisk.

In Valréas ist das Engagement um die Städtepartnerschaft mit Sachsenheim vor allem mit dem Namen Marie-Do Mandier verbunden, die sich unermüdlich für die Beziehungen zwischen den beiden Gemeinden einsetzt. Alljährlich treffen sich die Mitglieder der beiden Partnerschaftskomitees zu einer gemeinsamen Sitzung, bei der sie das Programm für das folgende Jahr festlegen. Vor zwei Wochen fand diese Besprechung in Valréas statt, im Dezember 2019 wird es ein Treffen in Sachsenheim geben. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass unsere Städtepartnerschaft weiterhin so lebendig auf vielen unterschiedlichen Ebenen bleibt“, unterstreicht Karin Wycisk.