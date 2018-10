Schwerpunkt Sportstätten Lange Wartelisten für Hallenkurse

Mathias Schmid

Sachsenheim wächst, es kommen neue Familien dazu. Das stellt vor allem die Vereine in Groß- und Kleinsachsenheim vor Probleme. „Die Nachfrage ist sehr groß. Wir sind an Kapazitätsgrenzen angelangt“, klagt Rainer Nitsche, Vorstandsmitglied beim TV Großsachsenheim, über Platzmangel vor allem bei Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Er spreche dabei auch für andere Vereine, sagt Nitsche. Vor allem bei Angeboten für 10- bis 12-Jährige gebe es lange Wartelisten. „Da stehen je nach Kurs bis zu 30 Leute drauf. Im Jugendbereich platzen wir aus allen Nähten.“ An Trainern mangele es in der Regel nicht. Auch die Gruppen wurden schon vergrößert. „Wir können die Übungsleiter aber nicht überlasten und 50 Kinder in die Halle stopfen“, betont Nitsche.

Ähnliches ist vom Vorsitzenden des TSV Kleinsachsenheim, Reiner Thaller, zu hören. „Wir sind durch die Belegungszeiten eingeschränkt in dem, was wir anbieten können.“ Vor einiger Zeit hätte sich beispielsweise eine Karate-Abteilung bilden wollen. „Wir konnten das nicht realisieren, weil das Platzangebot nicht da war“, ist er enttäuscht. „Grundsätzlich ist das Hallenangebot in Kleinsachsenheim nicht bedarfsgerecht“, verweist er auf die Entwicklungen der letzten Jahre mit mehr Mannschaften im Jugendbereich und neue Kursangebote.

Laut Nitsche macht sich deswegen an einigen Stellen bereits Unmut breit. „Da heißt es: ‚Ihr macht Werbung mit den Vereinen und was da angeboten wird, und dann müssen die Übungsleiter den Eltern sagen, dass sie momentan keine Kinder aufnehmen können.’ Da bringt das ganze Übungsangebot auch nichts“, weiß Nitsche. Von Abwanderungen zu anderen Vereinen in die umliegenden Kommunen ist ihm aber nichts bekannt. „Aber es ist durchaus denkbar, dass einige mit solchen Gedanken spielen. Für das Image der Stadt ist das natürlich nicht förderlich.“

Verschärfung in der Zukunft?

In Großsachsenheim stehen aktuell die große und die kleine Turnhalle am Schulzentrum zur Verfügung. Kleinsachsenheims Sportangebot konzentriert sich vor allem auf die kleine Sporthalle. In der Mehrzweckhalle ist beispielsweise Ballsport nicht erlaubt. „Natürlich versuchen wir auch, die Mehrzweckhalle für Angebote wie Yoga zu nutzen“, betont Thaller.

Im Kirbachtal ist es laut Nitsche „noch verhältnismäßig entspannt“. Mit Blick auf neue Bebauungen, beispielsweise in der Allmandklinge in Hohenhaslach, meint er: „Auch hier wird es junge Familien mit Nachwuchs geben. Die suchen dann ebenfalls in nächster Zeit nach Sportangeboten.“ Dass es in weiteren Stadtteilen zu Problemen kommt, ist für das TVG-Vorstandsmitglied „nur eine Frage der Zeit“. Angesichts steigender Kinderzahlen in der Gesamtstadt (siehe Infobox) ist ohnehin mit einer Verschärfung des Problems zu rechnen.

Abhilfe, da sind sich die beiden Vereinsfunktionäre einig, würde eine neue Halle schaffen. Doch ebenso wissen die sie, wie unrealistisch das in absehbarer Zeit für die Stadt ist. Zu lang ist die Liste der Aufgaben, zu gering der Kontostand. „Da gebe ich mich keiner Illusion hin“, seufzt Thaller. Deswegen gibt es sogar schon zaghafte Überlegungen, ob es realistisch ist, selbst für mehr Platz zu sorgen: „Wenn, dann muss von den Vereinen selbst aus etwas passieren. Das müsste ja keine große Halle sein, aber irgendeine Möglichkeit, um unser Sportangebot zu erweitern.“