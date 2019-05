Das hatte sich Werner Scholpp vom TSV Oberriexingen anders vorgestellt. „Das Wetter kann man eben nicht beeinflussen“, sagt Scholpp, als es am Samstagnachmittag wie aus Kübeln regnete. Der Organisator des 20. Oberriexinger Volkslaufes, hätte sich vor allem für den Hauptlauf um 16.30 Uhr besseres Wetter gewünscht, freute sich aber trotzdem, dass die Sportler gut gelaunt dabei waren. Wetterbedingt nahmen nun aber nicht alle der mehr als 500 angemeldeten Läufer am Oberriexinger Volkslauf teil.

Nachdem von 14 Uhr bis 15 Uhr Bambinis und Schüler an den Start gingen, fiel um 15.30 Uhr der Startschuss für den Einsteigerlauf über fünf Kilometer. Unter den 128 Teilnehmern wagte sich auch Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer auf die anspruchsvolle Strecke durch das Enztal. „Die Steigung war kriminell, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Zeit, dafür, dass ich das erste Mal mitgelaufen bin“, meinte der Schultes. Mit guten 29 Minuten war er als 61. der Gesamtwertung und als 40. bei den Männern durch das Ziel gekommen. Rund zwölf Minuten schneller, war Julian Großkopf, der mit 17 Minuten und 35 Sekunden als erstes die Runde bewältigte. Hinter ihm lagen Sven Kratochwil und Jens Haller mit 17 Minuten und 40 Sekunden.

Als erste Frau überquerte Svenja Groß vom TSV Ensingen, mit einer Zeit von 21 Minuten und 10 Sekunden, die Ziellinie. Annika Metzger und Meike Lemke belegten in der Frauenwertung Platz zwei und drei. Alexander Kopf vom Stromberg Gymnasium war mit seiner Zeit von 21 Minuten und 8 Sekunden nicht ganz zufrieden. Der 15-Jährige lief auf den achten Platz in der Gesamtwertung: „Ich bin zu schnell angelaufen und die Berge waren anstrengender als gedacht.“ Der Schüler ist bereits zum vierten Mal dabei gewesen und hat jede Woche für den Lauf trainiert.

Bestens vorbereitet war auch Sabine Heubach. Die Läuferin vom VfL Ostelsheim hielt sich vor dem Hauptlauf über zehn Kilometer im Anmelderaum warm, während es draußen regnete. „Eigentlich macht mir das Wetter nichts aus, aber gewittern sollte es natürlich nicht“, so die Bietigheimerin, „die Strecke ist nicht einfach, aber ich möchte meine Zeit vom letzten Jahr knacken.“ 2018 hat Heubach für die 10 060 Meter 49 Minuten gebraucht.

Während die 61 angemeldeten Läufer sich unterstellten und Schutz vor den Wassermassen suchten, musste Werner Scholpp eine wichtige Entscheidung treffen: Kann der Lauf durchgeführt werden oder muss er abgesagt werden? „Vor allem unsere Radbegleiter haben Probleme bei diesem Wetter. Wir brauchen die Begleiter aber, um einen sicheren Ablauf zu garantieren“, erklärte der Organisator. Schlussendlich entschieden sich die Verantwortlichen dafür, den Lauf stattfinden zu lassen. Zusätzlich zu den Fahrradfahrern begleiteten Werner Scholpp und Stadtrat Erich Bannert die Läufer in Autos ganz vorne weg und als Abschluss.

Um 16.49 Uhr schlug Bürgermeister Wittendorfer dann die Klappe zum Start. Bei dem Hauptlauf wird die Strecke vom Einsteigerlauf zweimal absolviert. Nach 18 Minuten kamen die ersten Sportler durch die Zwischenzeit bei fünf Kilometern. Die ersten beiden Männer waren Max Paschke und Jan Feiling. Sabine Heubach, mit der Startnummer 36, erreichte nach 24 Minuten die Zwischenzeit, dicht gefolgt von Beatrice Bopp. Mit vom Schlamm bespritzten Waden gaben die Läufer für die nächsten fünf Kilometer ihr Bestes. Max Paschke gab die Führung nicht mehr ab und kam nach 37 Minuten und 24 Sekunden ins Ziel. Vier Sekunden später sicherte sich Jan Feiling den zweiten Platz. Sabine Heubach gelang es, ihre Zeit vom letzten Jahr zu knacken. Mit 48 Minuten und 29 Sekunden, kam sie als erste Frau durchs Ziel. Rund 45 Sekunden vor der zweitbesten Frau, Beatrice Bopp.

„Wir sind froh, dass trotz der widrigen Umständen alles geklappt hat, sich niemand verletzt hat und alle gut im Ziel angekommen sind“, meinte Werner Scholpp, „fürs nächste Jahr hoffen wir natürlich auf besseres Wetter, dann würden auch mehr Zuschauer die Läufer an der Strecke anfeuern.“ Am Wahlsonntag bot der TSV Oberriexingen dann den Tag für Generationen an. An der Boule/Bocciabahn konnten sich Interessierte diese Sportart beibringen lassen.

Alle Ergebnisse der unterschiedlichen Läufe gibt es online.

www.tsv-oberriexingen.de