Stadtbahn Kompromiss mit Zielvorgaben

Markgröningen / mig

Seit mehr als 20 Jahren diskutieren Stadträte über eine Reaktivierung der Schienenstrecke von Markgröningen nach Ludwigsburg. Nun scheinen sich die beteiligten Kommunen und der Landkreis auf eine Lösung geeignigt zu haben, die es möglich macht, dass bis 2025 auf den existierenden Gleisen zwischen der Barockstadt und Markgröningen wieder die ersten Schienenfahrzeuge fahren (Die BZ berichtete). „Wir sind froh, dass es endlich zu einer Verständigung gekommen ist und bedanken uns bei allen Beteiligten“, stellte der Markgröninger Gemeinderat Matthias Reutter in der jüngsten Gremiumssitzung erleichtert fest.

Der Kompromiss sieht vor, dass eine Niederflurstadtbahn errichtet werden soll, die im Stadtgebiet Ludwigsburg mit einem Schnellbussystem ergänzt wird. Im Vorlaufbetrieb sollen auf der bestehenden Strecke zwischen Ludwigsburg und Markgröningen sogenannte „Zweisystemfahrzeuge“ zum Einsatz kommen, wie sie beispielsweise im Karlsruher Straßenbahnnetz betrieben werden. Sie können auf der Schienenstrecke fahren und benötigen zusätzlich eine Oberleitung. Die Markgröninger Räte wollen aber nicht nur, dass die spätere Stadtbahn bis zum Bahnhof oder Festplatz fährt, sondern bis ins Industriegebiet nach Schwieberdingen.

„Grundlegende Informationen“

Stadtrat Pedro Torres Fernandes mahnte: „Es kommt noch viel Arbeit auf uns zu.“ Unter anderem sei das Thema der Widmung der Schienenstrecke noch ungeklärt. Die historische Bahnlinie nach Ludwigsburg ist zwar stillgelegt, jedoch noch nicht offiziell entwidmet. Viele befürchten, dass dies jetzt geschehen werde, da sie künftig nur noch nach den Vorgaben der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung genutzt werde. „Ist dies wirklich unbedingt nötig? Wir brauchen darüber grundlegende Informationen“, betonte Torres Fernandes.

Stadtbaumeister Klaus Schütze machte deutlich, dass die Wünsche der Stadträte nicht als Bedingungen in den Beschlussvorschlag aufgenommen werden sollten, sondern als Aspekte, die die Markgröninger im Auge behalten wollen. „Wir werden alles dafür tun, um die Widmung der Schienenstrecke zu erhalten. Ob dies möglich sein wird, werden die weiteren Planungen zeigen. Dabei wird auch deutlich werden, ob eine Einfahrt in den Ludwigsburger Bahnhof von den Taktzeiten und den Kapazitäten her funktioniert“, unterstrich Schütze.

Für eine spätere Niederflurbahn könnte auf Markgröningen ein jährlicher Abmangel von rund 110 000 Euro zukommen, der sich zu den bisher zu leistenden Ausgaben für den ÖPNV in Höhe von 43 500 Euro addiert.