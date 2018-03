Entscheid Köpfwiesen bleiben wie sie sind

Vaihingen / msc/sz

Die Vaihinger haben sich gegen die Pläne der Stadt, ein Wohn- und Geschäftshaus in den Köpfwiesen zu bauen, ausgesprochen. Dies teilte Martina Fischer von der Stadt Vaihingen am späten Sonntagabend mit.

Von 22 638 stimmberechtigten Vahinger Bürgern haben 8418 abgestimmt. Mit Ja stimmten 4823 Vaihinger, das sind 21,3 Prozent. Mit Nein stimmten 3575 Bürger (15,79 Prozent). Mindestens 4500 Stimmen wurden benötigt, damit ist das Quorum erfolgreich.

Bürger wollen keinen Neubau

Konkret stimmten die Bürger über folgende Frage ab: Sind Sie dafür, dass in den nächsten drei Jahren eine Änderung des Bebauungsplans Köpfwiesen unterbleibt? Ein „Ja“ spricht also gegen die Pläne der Stadt, das Gelände der ehemaligen Lederhandschuhfabrik sowie drei Bürgergärten im Besitz der Stadt nahe des historischen Stadtkerns zu bebauen. Dafür war ein Komplex mit 1850 Quadratmetern Verkaufsfläche im Erd- sowie 15 Wohnungen im Obergeschoss geplant. Verwaltung und Gemeinderat hatten das Projekt auf den Weg gebracht – als eine Art neues Eingangstor für die Stadt. Dieses Projekt wird nun laut des Bürgerentscheids nicht in die Tat umgesetzt, weil der Bebauungsplan in den nächsten drei Jahren nicht geändert werden darf, so entschieden die Bürger.

Die Bürgergärtenbewegung (BGB) hatte bis zuletzt gegen das Vorhaben mobil gemacht und also ihr Ziel erreicht. Ihr geht es vor allem darum, die Zerstörung der historischen Bürgergärten zu verhindern und sie bevorzugt das Vorhaben, den Backsteinbau, die ehemalige Lederhandschuhfabrik, zu modernisieren.

Weiterer Streitpunkt waren das Stadtklima und der Nutzen beziehungsweise Schaden auf die geplante kleine oder Landesgartenschau. Die BGB beruft sich beim Thema Mikroklima dabei unter anderem auf ein klimaökologischen Gutachten von 1994, das die Wichtigkeit der unverbauten Köpfwiesengärten für den Luftaustausch innerhalb der Altstadt betont. Dasselbe Büro attestierte der Verwaltung im Vorfeld aber keine bedeutsame Zusatzbelastung durch das Projekt.

Die vergangenen Wochen waren geprägt von Pressekonferenzen und -erklärungen beider Seiten. So hatten sich auch die Vaihinger Gemeinderatsfraktionen von Freien Wählern, CDU, SPD, Grüne/Bündnis 90 und FDP bei einer Pressekonferenz für die Weiterentwicklung des Enßle-Areals in den Köpfwiesen geworben – eine in dieser Form noch nie da gewesene Aktion.