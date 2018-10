Sachsenheim Kleinsachsenheims Bolzplatz muss nachgerüstet werden

Der Bolzplatz: Chronlogie eines Lärm-Streits

Jahrelang gab es Streit um den Lärm am Kleinsachsenheimer Bolzplatz zwischen Anwohnern und der Stadt, der immer weiter hochkochte. Schließlich schaltete sich Anfang 2017 das Landratsamt ein und beschränkte die Nutzungszeiten. Darüber hinaus verpflichtete die Behörde die Stadt, für die Einhaltung der Ruhezeiten zu sorgen.

Da sich die Stadt dazu personell und finanziell kurzfristig nicht in der Lage sah, ordnete sie am 1. April 2017 die Schließung des Bolzplatzes an. Das wiederum rief empörte Eltern und Jugendliche auf den Plan. Schließlich gelang es, Dank eines ehrenamtlichen Eltern-Schließdienstes, den Platz am 12. April wieder zu öffnen.

Bis nach den Sommerferien hatte die Stadt dann eine technische Lösung gefunden: Wird der Bolzplatz außerhalb der Nutzungszeiten betreten, schalten sich Kameras an. Die überwachende Firma kann sich von ihrer Zentrale aus zudem per Lautsprecher dazuschalten. Wird der Aufforderung, den Platz zu verlassen, nicht nachgekommen, können Ordnungsamt und Polizei hinzugezogen werden.

Der Bolzplatz in Kleinsachsenheim darf aktuell an Werktagen, zwischen 21 und 20 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen, zwischen 15 und 20 Uhr bespielt werden. msc