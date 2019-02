Sachsenheim Kleine Detektive lösen Fälle beim Kindererlebnistag

Sachsenheim / Von Michaela Glemser

Stolz trägt Maja Bates ihren Deerstalker auf dem Kopf und schaut sich mit der Lupe ganz genau das Bild an der Wand an. Immer wieder bespricht sie sich mit ihren Freunden Emma Philipp und Lian Eschenbacher, um der Lösung des Falls Schritt für Schritt näher zu kommen. Die acht- und neunjährigen Großsachsenheimer suchen stets in ihrem kleinen Agentenköfferchen herum, um mit weiteren Hilfsmitteln erfolgreich den Gegenstand an der goldenen Kette in der Tasche der abgebildeten Person zu erforschen. „Es ist eine Taschenuhr“, ruft Maja plötzlich und trägt in ihren Laufzettel das Lösungswort der ersten Station ein.

Zehn Stationen

Insgesamt zehn Stationen mit unterschiedlichen Detektivfällen müssen die 13 Jungen und Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren beim Kindererlebnisnachmittag am Samstag im Sachsenheimer Stadtmuseum meistern. „Die Nachfrage nach diesen Angeboten im Rahmen unserer aktuellen Ausstellung 'Detektive und Agenten' ist riesengroß. Die Veranstaltung findet heute schon zum zweiten Mal statt, und für die dritte Auflage im März gibt es bereits eine Warteliste mit 20 Teilnehmern“, erklärt Amelie Blaschke vom Stadtmuseum. Gemeinsam mit Jutta Glöckle führt sie die Kinder an diesem Nachmittag in die Welt des Sherlock Holmes ein. Während Maja, Emma und Lian die Taschenuhr genau unter die Lupe nehmen, späht Lenny Franze mit einem ganz besonderen Gegenstand in einen Briefkasten. „Mit diesem Gerät kann ich um die Ecke schauen und das Datum auf einem Zettel lesen, der am Boden des Briefkastens liegt“, erklärt der siebenjährige Großsachsenheimer.

An der siebten Station der Detektivrallye im Stadtmuseum kommen die Kinder den ehemaligen russischen Spionen auf die Spur, die allierte Stützpunkte im Großraum Stuttgart auskundschafteten und sich im Ludwigsburger Krähenwald geheime Botschaften übermittelten. Dazu müssen die kleinen Detektive auch einen Satz in Geheimschrift übertragen und mit Hilfe eines Spiegels verborgene Wörter entschlüsseln. Zudem dürfen die Kinder aufgrund der Aussage einer Zeugin das Phantombild eines Bankräubers erstellen, unter dem scharfen Auge des Mikroskops Spuren eines Täters untersuchen oder seine Abdrücke dem passenden Schuhwerk zuordnen.

Mit Mütze und kariertem Umhang

Spielerisch erfahren die jungen Teilnehmer beim Kindererlebnisnachmittag an den verschiedenen Stationen Interessantes über die bekannteste Detektivikone der Film- und Literaturgeschichte, die Sir Arthur Conan Doyle vor rund 30 Jahren erfunden hat. „Sherlock Holmes mit seiner speziellen Mütze und dem karierten Umhang sowie der Pfeife im Mund kennen Menschen auf der ganzen Welt. Die Kleidung trugen damals in England die Männer auf der Jagd. Sherloch Holmes war auch auf der Jagd nach Verbrechern und manchmal hat er drei Pfeifenlängen gebraucht, bis er einen kniffligen Fall gelöst hatte“, erklärt Jutta Glöckle im Gewand des berühmten Detektiven den Kindern.

Die Mädchen und Jungen lernen aber nicht nur Sherlock Holmes näher kennen, sondern tauchen auch in bekannte Kriminalfälle aus der Region ein wie beispielsweise die geheimen Machenschaften der russischen Agenten in Ludwigsburg oder den Mordfall am Bönnigheimer Bürgermeister Johann Heinrich Rieber, der im Jahr 1835 auf offener Straße erschossen wurde und dessen Mörder erst 37 Jahre später durch den Brief eines Auswanderers aus Amerika aufgedeckt wurde. Die kleinen Detektive müssen den Namen des Verbrechers Gottlieb Rüb mit einem Geheimstift sichtbar machen.

Nach so viel Detektivarbeit ist ein wenig Entspannung angesagt, bei der die Teilnehmer am Kindererlebnisnachmittag ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen können. Sie basteln gemeinsam mit Amelie Blaschke und Jutta Glöckle kleine Rechteck-Lupen für ihre Detektivarbeit zuhause und verzieren diese mit eigenen Gemälden.

Info Die Ausstellung "Detektive und Agenten" im Sachsenheimer Stadtmuseum läuft noch bis 14. April. Zum Abschluss ist ein großes Familienfest mit Tombola und Schnitzeljagd geplant.