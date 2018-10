Fest Kirbe-Sonntag in der Kelter

Sachsenheim / bz

Die Hohenhaslacher Musiker veranstalten ihren Kirbe-Sonntag in diesem Jahr am 21. Oktober, ab 11 Uhr, in der Hohenhaslacher Kelter. Bereits zum 28. Mal in Folge wird diese Veranstaltung durchgeführt. Das teilt der Musikverein Hohenhaslach mit. In den letzten 27 Jahren hat es sich eingebürgert, dass man bei der Kirbe der Hohenhaslacher Musiker schon zum Mittagessen unter anderem Maultaschen, Zwiebel-, Kartoffel- und Kirbekuchen bekommen kann. Viele Gäste machen nach dem Essen einen kleinen Spaziergang durch die Hohenhaslacher Weinberge und kommen anschließend zu Kaffee und Kuchen oder zu einem Viertele in die Kelter zurück, wo nachmittags jeweils eine oder zwei befreundete Gastkapellen auftreten. Begonnen wird mit der Bewirtschaftung um 11 Uhr, gegen 19 Uhr werden die Pforten der Kelter wieder geschlossen. In diesem Jahr wurden als Gastkapellen die Musikgruppe „d´gloi

B´setzong“ (ab 12 Uhr) und der Musikverein Kleinglattbach (ab 16.15 Uhr) gewonnen.

Tradition wird wiederbelebt

Nachdem in Hohenhaslach über Jahre hinweg relativ wenig von der Kirbe zu spüren war, nahm der Musikverein Ende der 70er-Jahre eine früher sehr lange gepflegte, alte Tradition wieder auf. Man wollte die früher schon so bekannte Hohenhaslacher Kirbe wieder aufleben lassen. Nachdem diese jeweils am 3. Sonntag des Oktobers stattfindet, entschloss man sich damals, am Kirbe-Samstag einen Kirbe-Tanz in der damals neuen Hohenhaslacher Kirbachtalhalle zu veranstalten. Diese Veranstaltung war von Beginn an ein voller Erfolg. 1990 wurde die Renovierung der Hohenhaslacher Kelter abgeschlossen, was für die relativ kleine Anzahl der Hohenhaslacher Musiker und deren Mitglieder eine neue Perspektive brachte. Jetzt konnte die Kirbe wieder, wie früher, sonntags gefeiert werden. So begannen die Musiker 1991 mit der ersten Bewirtschaftung des Kirbe-Sonntags in der zum Festsaal ausgebauten und jetzt auch beheizten Kelter. Die einheimischen Gäste kamen zahlreicher als je zuvor und auch die auswärtigen Gäste hatten die Hohenhaslacher Kirbe anscheinend noch in bester Erinnerung.