Schwerpunkt Lärm Kinderlärm: Keine Musik für die Ohren

Von Gabriele Szczegulski

Legosteine fliegen auf den Boden, ein Kind schreit, andere streiten sich lautstark, mehrere Kleinkinder weinen. Das ist ein Szenario, mit dem Erzieherinnen in Kindergärten und Kindertagesstätten, die bis zu 100 Kinder versorgen, täglich erleben. Da wundert es nicht, dass in Studien vor den Folgeschäden des Kinderlärms wie Burnout, Hörverlusten, Kopfschmerzen, Ohrenleiden gewarnt wird, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) spricht sogar von „der größten Belastung für die Gesundheit von Erziehern und Lehrern“.

Hohe Toleranz

„Erzieherinnen haben schon eine hohe Toleranz gegenüber Kinderlärm“, sagt die Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Inken Koenig. Doch, so sagt auch sie, es sei mittlerweile wissenschaftlich durch viele Studien belegt, dass in Schulen und Kitas der Lärm am Arbeitsplatz die größte Belastung sei. Trotzdem sei es schwierig, von belastendem Kinderlärm zu sprechen, sagt sie. Denn Eltern würden oft nicht verstehen, dass Kreischen, Toben und Singen nicht immer Musik für die Ohren sei – vor allem, wenn man es aus dem Munde Dutzender Kinder und das stundenlang höre.

Generell, so zeigen Gerichtsverfahren und Studien wie von der GEW oder der Universität Frankfurt, ist es so, dass zu Toleranz gegenüber Kinderlärm tendiert wird, auch gesetzlich. Kinderlärm, so das Bundesimmisionsschutzgesetz, sei „keine schädliche Umwelteinwirkung“. Doch, so weisen medizinische Gutachten, auf die sich die GEW stützt, hin, dass Kinderlärm oft die Ursache für Krankheiten bei Erziehern und Lehrern sorge.

Dass Kinderlärm ein Thema für den Arbeitsschutz und damit für den Träger der Einrichtungen ist, bestätigt auch Sven Kaiser, der für die Stadt Sachsenheim für die Kindergärten zuständig ist. „Der subjektive Eindruck der Erzieherinnen lässt darauf schließen, dass sie erhöhtem Lärm ausgesetzt sind, dem müssen wir als Träger vorbeugen“, sagt er. Es gebe keine rechtlichen Vorlagen in Sachen Kinderlärm, in Sachsenheimer Kindereinrichtungen würde der Lärmpegel auch nicht gemessen, aber: „Obwohl wir keine Verpflichtung haben, Lärmquellen zu entschärfen, kennen wir das Thema und rüsten in alten Gebäuden nach, beim Neubau ziehen wir Akustiker und Sachverständige hinzu, um von vornherein durch bauliche Maßnahmen den Lärmpegel, den es immer geben wird, zu verringern“, sagt er.

Beispielsweise im Großsachsenheimer Kindergarten Arche Noah wurden erst im vergangenen Jahr sogenannte Absorberplatten eingebaut, auch im Essensbereich des Kindergarten Pfiffikus. Andrea Reimer, Leiterin der Arche Noah, bestätigt das: „Die Stadt macht, was sie kann, um die Lärmbelastung zu senken, die schon sehr an die Substanz geht.“ Der Spielebereich, wo zum Beispiel die Legosteine über den Boden purzeln, sei mit Teppichboden ausgestattet worden, um dieses „nervtötende Geräusch“ zu minimieren. Im Turnbereich seien Absorberplatten, die Schall schlucken, angebracht worden, in anderen Bereichen Schallsegel.

Im Umgang mit den Kindern habe man bewusst Signale eingeführt, um auch die Kinder für Lärm zu sensibilisieren. „Wir haben eine Achtung-Glocke und eine Klangschale, mit der sowohl wie als auch die Kinder signalisieren können, wenn es zu laut ist und dann muss jeder einige Zeit ruhig sein“, sagt sie. „Wenn wir Ideen für Lärmschutzmaßnahmen haben, werden diese in der Regel genehmigt von der Stadt“, so Reimer, „wir fühlen uns ernst genommen“.

Sven Kaiser bestätigt, dass im Sachsenheimer Haushalt eigens für Lärmschutzmaßnahmen jährlich Mittel eingestellt werden. Und einmal pro Jahr, so Reimer, würde der Arbeitsschutz der Stadt Begehungen machen und nachfragen.

„Zum Glück“, so GEW-Kreisvorsitzende Inken Koenig, habe sich bei den Trägern von Schulen und Kindergärten in den letzten Jahren einiges getan und auch in der Ausbildung würden Maßnahmen, dem Lärm in Klassen und Gruppen Herr zu werden, geübt. „Lärm hat immer auch bauliche, organisatorische und pädagogische Ursachen“, sagt sie, „und die lassen sich in der Regel beheben“.