Sachsenheim Kindergarten-Anbau für 2,7 Millionen Euro

Von Mathias Schmid

Heiß diskutiert wurde über den Kindergarten Villa Sonnenschein am Dienstagabend im Sachsenheimer Gemeinderat. Dabei ging es „nur“ um die Erweiterung der Einrichtung und nicht etwa um höhere Kita-Gebühren. Mitgliedern der Grünen-Liste-Fraktion waren die Kosten von 2,7 Millionen Euro zu hoch. Andere Räte warfen ihnen daraufhin Fensterreden vor. Am Ende gab es überwiegend Zustimmung.

Geschaffen wird ein zusätzliches zweistöckiges Gebäude, das mit dem alten verbunden ist. Darin werden zwei neue Kindergartengruppen Platz finden, sowie die Kindergartenverwaltung. Ebenso gibt es ein Atelier und Schlafräume. Es soll nicht nur die Zahl der Kinder (zwischen 3 und 6 Jahren) von 50 auf 100 verdoppeln, sondern auch eine Ganztagsbetreuung eingerichtet werden. Bisher hat der Kindergarten bis 13.30 Uhr geöffnet. Das Platzangebot im Innern wird zirka verdreifacht. Im Idealfall liegt im Herbst die Baugenehmigung vor, sodass Anfang 2019 mit dem Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung könnte im Sommer 2020 erfolgen.

Viel Platz im Freien

Die Räte hatten einen ersten Entwurf im vergangenen Jahr zurückgewiesen. Nicht zuletzt, weil die Außenspielfläche zu gering war. Dem hat der Löchgauer Architekt Jörg Ruff nun Rechnung getragen. Das zweistöckige Gebäude lässt mehr Platz im Außenbereich zu, zudem gibt es im Obergeschoss ebenfalls ein Außenbereich. Insgesamt komme man so auf mehr als 1000 Quadratmeter Außenspielfläche, erklärte Ruff.

Der Architekt schilderte in seinem Vortrag auch, dass die 2,7 Millionen Euro sich für einen Bau dieser Größenordnung durchaus im Rahmen bewegten. Ursprünglich war man von 2,4 Millionen Euro ausgegangen. Dass es nun mehr wurde, liegt auch an der Zweistöckigkeit des neuen Gebäudes, das barrierefrei sein wird. An Zuschüssen werden 285 000 Euro erwartet.

„Grandios“ oder „zu teuer“

Die meisten Stadträte waren froh, dass es nach eineinhalb Jahren endlich in die heiße Phase gehen kann und begrüßten den Entwurf. Melanie Füllborn (CDU) sagte: „Das ist eine effektive Planung, die Forderungen der Erzieherinnen sind alle berücksichtigt worden.“ Und Siegfried Jauß (Freie Wähler) freute sich: „Das Gebäude ist absolut im Einklang mit den umliegenden Bauten. Das Konzept ist schlüssig und gefällt mir.“ Franziska Müller (GLS) findet das Gebäude gar „grandios“.

Ihre Fraktionskollegen waren hingegen nicht zufrieden. „Das ist viel zu teuer“, kritisierte Thomas Wörner. Er sprach von einem „Luxusbau“ und wollte auf die Suche nach anderen Standorten, eventuell in andere Stadtteile gehen. Das brachte die anderen Ratsmitglieder auf die Palme. So auch die eigentlich sehr besonnene Helga Niehues (SPD): „Ich ärgere mich. Wir machen jetzt schon so lange an dem Projekt rum und haben immer gesagt, dass auf die Kosten geachtet werden muss. Ich gehe davon aus, dass die Planer das getan haben.“

GLS-Fraktionschef Günter Dick erinnerte daraufhin an das Kinderhaus Mobile (vier Millionen Euro) in Großsachsenheim: „Das haben wir auch einfach durchgewunken. Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass es Dinge gibt, die wir nicht brauchen.“ CDU-Penandt Lars Weydt konterte: „Der Kindergarten ist zweckmäßig geplant. Ein Aufschieben bedeutet wieder eine Kostensteigerung“, sagte er mit Blick auf den Preisboom in der Baubranche. Die Raumgrößen im neuen Kindergarten orientieren sich laut Verwaltung an den Mindestvorgaben des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS). Dirk Reiber (SPD) warf der GLS vor, nur öffentlichkeitswirksam Forderungen zu stellen: „Wir haben uns entschieden, in Kleinsachsenheim etwas zu tun. Das ist das Ergebnis. Es wäre schön gewesen, wenn die GLS uns schon früher ihre tollen Ideen mitgeteilt hätte.“

Kritisch, das gaben die Verantwortlichen zu, bleibt die Park- und Bringsituation. Es sollen durch Umstrukturierung zwar vier neue Parkplätze geschaffen werden, doch auch die werden nicht ausreichen. Der Sanierungsbedarf des Bestandsgebäudes, laut Architekt Ruff seit dem Bau 1985 nicht wesentlich verändert, wurden nicht untersucht und sind daher nicht berücksichtigt.